Potres jačine 2,9 prema Richteru osjetio se na području okolice Zagreb oko 21:10 sati, javio je EMSC. Seizmološka služba pri Geofizičkom odsijeku PMF-a procijenila je jačinu potresa na 3,0 prema Richteru.

"Seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su slab potres s epicentrom kod Kravarskog, 20 kilometara zapadno od Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3,0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice."

Korisnici aplikacije za dojavu o potresima podijelili su svoja svjedočanstva.

