Snažni potresi uzdrmali su područje Japana. Nema dojave o šteti ili žrtvama. Izdano je i upozorenje za tsunami.

Dva snažna potresa pogodila su popdne Japan. Prve informacije EMSC-a govorile su da su bili jačine 7,4 i 6,5 po Richteru, no kasnije je to smanjeno na 7,3 i 6,4. Epicentar jačeg potresa je bio na dubini od 73 kilometra u moru oko 60 kilometara od obale. Zasad nema podataka o žrtvama ili materijalnoj šteti. Potresi su se dogodili u moru blizu Fukushime.

Američka stranica za praćenje aktivnosti potresa procijenila je nešto kasnije da je jači potres bio 7,3 po Richteru, dok je slabiji potres procijenjen na 6,4 po Richteru.

Poslano je i upozorenje od nastanka tsunamija.

"Dosta snažno se osjetio na šestom katu zgrade. Prvo je bilo lagano podrhtavanje, a zatim puno jače i neprekidno više od minute", napisao je svjedok na EMSC aplikaciji. Neki korisnici javljaju da je bilo nekoliko potresa.

"Srušilo mi je nekoliko stvari s polica", napisao je stanovnik Tokija.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.5 || 63 km SE of #Sendai-shi (#Japan) || 10 min ago (local time 23:36:37). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Negg3S8IAH