Epicentar potresa bio je 53 kilometra južno od Irákleiona na dubini od 68 kilometara. Potres se osjetio na širem području. Trenutno nema dojave o šteti ili ozlijeđenima.

"Opet i opet, cijela se kuća zatresla", "Dugo je trajalo, krevet se tresao, psi su prestravljeni", "Krevet se tresao desetak sekundi", "Osjetio sam kao da se cijela kuća dignula, naginjala s jedne na drugu stranu i njihala gore - dolje, sve u isto vrijeme. Trajalo je desetak sekundi", neka su od iskustava građana s pogođenog područja.

