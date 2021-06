Novi potres zatresao je područje Crne Gore oko 19 sati, javio je EMSC. No, korisnici aplikacije javljaju da je obavijest - lažna!

Danas oko 19 sati potres jačine 4,5 prema Richteru zatresao je područje Crne Gore, javio je EMSC. Epicentar je bio na dubini od pet kilometara, 15 km od Podgorice.

No, korisnici aplikacije pišu komentare da potresa nije bilo.

''Ništa se u Podgorici nije osjetilo! Ovo je fake'', napisao je jedan korisnik dok se drugi složio i napisao da misli da se dogodila pogreška.

I na Twitteru je EMSC objavio da se dogodila greška.

''Čini se da je to lažna automatska detekcija. Ono što je sigurno jest da je došlo do tako velikog potresa. Isprike'', napisali su.

It seems to be a false automatic detection. What is sure is that there was such big quake. Apologies https://t.co/xdAy9B8jHK