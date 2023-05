U petak poslijepodne zabilježen je potres u BiH, javlja EMSC.

Potres koji je zabilježen u petak poslijepodne u 17:22 je magnitude je 3,6 po Richteru. EMSC je ranije javio da se radi o magnitudi 4,1.

Epicentar potresa je 15 kilometara sjeverozapadno od Tuzle, na dubini od 11 kilometra.

"Kratko, ali jako", "Krenulo se sve drmati oko nas", "Osjetilo se podrhtavanje i čuo jak zvuk", "Osjetilo se 7-8 sekundi, luster se počeo ljuljati", "Podrhtavanje namještaja, jaka huka. Trajalo par sekundi", "Mi smo na četvrtom katu u centru Tuzle i jako se streslo", neka su od iskustava građana s područja Tuzle i okolice.

