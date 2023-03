U ponedjeljak poslijepodne zabilježen je novi potres na Balkanu. EMSC javlja da je epicentar u Rumunjskoj, a magnituda je 4,9 po Richteru.

U ponedjeljak je u 16:02 po lokalnom vremenu zabilježen potres u Rumunjskoj. Epicentar potresa je 12 kilometara sjeverozapadno od grada Târgu Jiu na dubini od 16 kilometara, javlja EMSC.

Prva informacija bila da je magnituda 5,2 po Richteru. Kasnije je EMSC taj podatak korigirao na 4,9 po Richteru.

Zagrepčani masovno otvarali aplikaciju kako bi se uvjerili je li bio potres: Oglasio se EMSC

Podrhtavanje tla osjetilo se i u naseljima udaljenima 200 kilometara od epicentra - u Srbiji i Bugarskoj.

"Bio je snažan, jako se osjetio", "Namještaj, krevet i TV su se pomaknuli", "Bio je snažan i trajao par sekundi, kuća se zaljuljala", "Ormar mi je pao na glavu", "Vršac, Srbija", "Osjetilo se u Kragujevcu", neka su od iskustava građana koji su osjetili potres.

VIDEO Televizijske kamere zabilježile potres: Pokušali ostati mirni, a onda je počelo snažno podrhtavanje

#Earthquake 13 km W of Târgu Jiu (#Romania) 9 min ago (local time 16:02:15). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/KGBiphH3Ap pic.twitter.com/Djd1sJIsts