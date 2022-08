Potres magnitude 3,3 prema Richteru prema prvim podacima EMSC-a bio je kod Blata, a osjetio se i u BiH te na jugu Hrvatske. Hrvatska seizmološka služba nešto kasnije je izvijestila da je epicentar bio kod Ljubinja u BiH, a magnituda je iznosila 3,2 prema Richteru.

Potres jačine 3,3 Richtera osjetio se oko 7:20 na jugu Hrvatske i u Bosni i Hercegovini. Prema prvim informacijama EMSC-a, magnituda potresa bila je 3,3 prema Richteru, a epicentar je 10 kilometara od Blata na Korčuli. Kasnije su promijenili da je epicentar zapravo 28 kilometara istočno od Metkovića.

Hrvatska seizmološka služba nešto kasnije je izvijestila da je epicentar bio kod Ljubinja u BiH. "Magnituda potresa iznosila je 3,2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS", objavili su.

⚠Preliminary info: M3.3 #earthquake (#potres) about 10 km S of #Blato (#Croatia) 3 min ago (local time 07:21:50). Updates at:

