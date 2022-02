Slab potres jutros je probudio Šibenik i okolicu. Prijava o šteti nema, a magnituda je iznosila 2,6 prema Richteru.

Jutros u 6:25 sati potres jačine 2,6 prema Richteru prodrmao je područje kod Šibenika.

"Danas, 19. veljače 2022. u 6 sati i 25 minuta seizmografi Seizmološke službe locirali su slab potres magnitude 2,6 (prema Richteru) kod Jadrije nedaleko Šibenika. Intenzitet u epicentru procijenjen iz magnitude iznosio je III-IV (tri do četiri) EMS", izvijestili su iz Seizmološke službe pri Geofizičkom odsjeku PMF-a.

"Jako je tutnulo. Kao da pada atomska bomba", "Jako snažan i brzi udar", "Probudio me, kratko je trajao i čuo se kao grmljavina", "Poprilično je zatreslo u centru Šibenika", neki su od komentara na aplikaciji.

"Zatutnjalo je kratko. Kako da je nešto puklo", jedan je od brojnih komentara na potres.

Zasad nema podataka o šteti, osim što se Dalmatinci žale: "Probudilo nas je prije 7".

