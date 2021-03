U idućih mjesec dana u Zagrebu će biti riješeni svi podneseni zahtjevi za obnovu - obećao je ministar Horvat. Svi koji žele cjelovitu konstrukcijsku obnovu uz pomoć države, čekaju i još će čekati najranije do lipnja na početak radova. Problema s kojima se susreću stanovnici glavnog grada je mnogo i zato svakodnevno dolaze u Informativni centar u nadi da će naći rješenje.

Iz hostela Arena, Mladen traži rješenje za obnovu svog stana u Gundulićevoj ulici. Frustracija je sve veća.

''Izgubio sam negdje oko dvadeset dana i četiristo kuna sa izvodima, fotokopiranjima i slično. Nisam se do sada ništa pomakao, nitko mi još nije došao u stan ni da mi napravi procjenu'', rekao je Mladen Kavur, Gundulićeva 48 (Hostel Arena).

Godinu dana od potresa pitanja je još uvijek više nego odgovora. Od prošlog tjedna građani do rješenja pokušavaju doći u informativnom centru "Obnova".

''U zadnjih tjedan dana kroz ured nam je prošlo preko petsto stranaka, neke su predale zahtjev, a neke traže informacije. Ovisno od slučaja do slučaja'', govori Ivan Sokač, informativni centar ''Obnova''.

Svaka zgrada zasebna je priča. Marina je prije tri godine kupila stan u centru Zagreba. U njega zbog oštećenja ne može, kredit plaća, a živi kod majke.

''Sada sam na sudu jer mi jedni stanari ne žele dati potpis da se zgrada etažira da ja to mogu urediti. U potresu je oštećen bočni dio zgrade, dakle raspala se, zgrada je dobila crvenu naljepnicu. Dio stanara pokušava riješiti taj problem, međutim dobar dio uopće nije za komunikaciju. Problem je što zgrada nema predstavnika stanara“, kaže Marina Jurčević.

Neke kuće i stanove statičari još nisu detaljno pregledali, kao što je slučaj s Emanuelovom kućom.

''Najveći nam je problem u biti što ne možemo brzo doći do statičara da vidimo na kojem smo dijelu i drugo što nismo sigurni želimo li samostalno ili uopće sad državom jer nam se čini da je ovo malo previše komplicirano'', rekao je Emanuel Starčević, Dubranec.

Ministarstvo je do sada zaprimilo 855 zahtjeva, od tog 288 se odnosi na konstrukcijsku obnovu. Ovih dana krenula su prva odobravanja. Ministar Horvat rekao je da će predani zahtjevi za obnovu biti riješeni u mjesec dana.

''Danas saznajemo da su to privremene odluke, novi korak do odluke o obnovi. Mi opet upozoravamo to je pretjerana birokratizacija'', govori Nevena Rendeli Vejnović, Udruga SOS Zagreb.

Stanari Palmotićeve mjesecima su prikupljali dokumentaciju. Prije mjesec i pol dana tih famoznih šest kilograma papirologije napokon su predali ministarstvu - odgovora još nema.

''Sada se zaista nadamo da ćemo uskoro dobiti rješenje i za mnoge zgrade će to zapravo biti tek početak nekih novih pitanja'', kaže Alan Čaplar, predstavnik suvlasnika Palmotićeve ulica.

U Jurišićevoj 8 radovi su pri kraju. Još samo treba obnoviti pročelje. S kreditom većim od dva milijuna kuna stanari su sami krenuli u obnovu.

''Uskladiti suvlasnike nije nimalo lako, ali poručujem svima da ne odustaju, da se ne svađaju, da nekada najskuplji iznos nije najbolje rješenje, ali da se nekad ipak ne može bez toga proći. Dva puta razmislite prije nego što nešto zaustavite'', rekla je Viktorija Ćurić, predstavnica suvlasnika Jurišićeve ulice.

Zbog zelene naljepnice nemaju pravo na sufinanciranu obnovu, ali se nadaju da će dobiti dio novca od spomeničke rente koju uredno godinama plaćaju.

