Bliži se godišnjica potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu. Centar grada i dalje je opasna zona. Tek rijetki su uspjeli prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i krenuti u obnovu s nadom da će od države dobiti obećani novac. Ministarstvo graditeljstva, inače, do danas još nije riješilo niti jedan zahtjev koji se odnosi na obnovu Zagreba - po donesenom zakonu.

Prizore iz ožujka prošle godine gospođa Katica ne može zaboraviti. 30 godina živjela je u stanu u Ilici. Sada ima crvenu naljepnicu, a premalu mirovinu da bi išta sama obnovila.

"Jedino taj kredit ako uspijemo dobiti. Ali tu nije sigurno, ja kažem, čisto sumnjam da bi se ja usudila ovdje više spavati. Čak i ako se obnovi", kaže Katica Vrebac.

Njezin privremeni dom sada je hostel Arena. Živi tu s još 200 sugrađana.

"Imamo što jesti, toplo nam je, ja nemam primjedbi stvarno", kaže, ali ne zna do kad će živjeti tamo.

Stanari ove zgrade na Ribnjaku, uzeli su stvar u svoje ruke. Podigli kredit i krenuli u obnovu.

"Najvažnije je krenuti, početi i onda papir za papirom, nije to uopće strašno, samo se treba angažirati", kaže Srećka Vražić.

Zgradu staru 93 godine, koja je dobila žutu naljepnicu, trebalo je potpuno konstrukcijski ojačati.

"Armirane mreže sa špricanim betonom. Ovojnica će se raditi, stubište smo već radili na taj način, vidjet ćemo hoćemo li morati još i temelje ojačavati, podbetoniravati zgradu", rekao je Neven Hodalić.

Početni kredit koji je trebao iznositi 600.000 kuna, sada će prijeći i milijun.

"Ne znamo koliko će nas koštati zato što se nakon petrinjskog potresa stanje pogoršalo tako da će doći do puno većih troškova, drugo mnoge stvari se nisu vidjele dok je bila fasada prisutna", kaže Vražić.

One s crvenim i žutim naljepnicama subvencioniraju država i grad. Grad Zagreb objavio je i poziv za subvencioniranje kamata na kredite građana za kupnju materijala i građevinske radove.

No mnoge brine što gotovo godinu dana od potresa, ministarstvo nije odobrilo još ni jedan zahtjev.

"To je bilo vrijeme organizirane pripreme da bi se odluke ja ću se usuditi reći iskonstruirale i da bi se u slijedeći tjedan započeli sa izdavanjem odluka", rekao je Darko Horvat.

Dok čekaju da se nešto pokrene, građani u centru izbjegavaju prepreke i nadaju se da im ništa neće pasti na glavu.

"Stanujem ovdje u Palmotićevoj i nije baš sigurno, ali na momente zaboravim", kaže Đurđica Kokot.

"Nije me strah u smislu da me strah, ali je neugodno gledati sve to skupa, podsjećat se i ružno grad izgleda", kaže Kristijan Perović.

Kada većina krene s obnovom, problem će biti i u pronalasku građevinara.

