Prema prvim podacima EMSC-a, potres je bio jačine 2,1 po Richteru, no kasnije su ispravili na 2,6.

Oko 13:30 se osjetio novi potres u središnjoj Hrvatskoj, 20 kilometara jugozapadno od Zagreba.

Gradišćanski Hrvati skupljaju milijune za obnovu kuća od potresa, reakcije su očekivane: "Presretni smo. Nećemo morati dizati kredit koji bismo otplaćivali 30 godina"

I dalje nema mira: Potres magnitude 2,8 po Richteru uzdrmao područje nedaleko od Otočca

Felt #earthquake (#potres) M2.1 strikes 20 km SW of Zagreb - Centar (#Croatia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/99crhEVlO1 pic.twitter.com/az784RDjbg