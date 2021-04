Novi potres osjetio se na Baniji u četvrtak prijepodne.

Potres magnitude 2,6 po Richteru zatresao je tlo na Baniji u četvrtak u 10:18.

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je 5 kilometara zapadno od Siska, na dubini od 5 kilometara.

"Nije kao da je drmalo, nego kao da je samo lupilo u kauč", "Grmljavina, udar i trešnja", "Osjetilo se pošteno", "Zaljuljalo na 3. katu", "Zatresli se, jako je sve zvonilo", "Jaka detonacija, cijela se kuća zatresla, tlo pod nogama puno jače", neka su od iskustava koji su građani napisali na EMSC-u.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.6 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/BG6VWfPLYl