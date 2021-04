Potres jačine 3,4 stupnja zatresao je u petak područje nedaleko od Gline.

Novo podrhtavanje zabilježeno je u petak poslijepodne oko 20 kilometara od Gline.

Nešto iza 15:30 potres jačine 3,4 stupnja zabilježen je na dubini od 5 kilometara, javlja EMSC. Njaprije su izvijestili da je potres bio jačine 3 po Richteru, no naknadno su jačinu povećali na 3,4.

