Novo podrhtavanje na Baniji uznemirilo je stanovnike. Prema prvim informacijama EMSC-a jačina je bila 2,4 po Richteru, a zatim je procijenjeno da je magnituda ipak iznosila 2,6. Hrvatski seizmolozi nešto kasnije su objavili da je magnituda iznosila 2,7 po Richteru.

Kako javlja EMSC, potres se dogodio oko 21 sat između Siska i Gline, na dubini od osam kilometara. Magnituda je po njima iznosila 2,6 po Richteru.

Hrvatski seizmolozi nešto kasnije objavili su da je magnituda bila 2,7 po Richteru te da je epicentar bio četiri kilometra zapadno od Petrinje, kod Gornjih Mokrica.

"Odmah mi se nos odčepio", "Dva puta lagano prodrmalo", "Prilično jaka eksplozija ispod nogu", "Osjetila sam ga", "Dosta jaka i relativno duga tutnjava, a nakon toga kratkotrajni blagi udar", komentari su na aplikaciji za potrese.

