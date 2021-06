U utorak poslijepodne stanovnici Banovine osjetili su novo podrhtavanje tla.

U utorak u 13:55 seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 2,7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja EMS ljestvice.

I Europsko-mediteranski seizmološki centar je javio o podrhtavanju tla na Banovini.



"Kao grmljavina i malo se streslo. Vinogradska Petrinja", "Zalupalo sve po stanu, dosta", "Buka i lagana trešnja, udarac. Zaškripao namještaj", "Prvo zvuk i onda tresnja. Sisak. Dugo ga nije bilo", neka su od iskustava stanovnika s tog područja.

M2.5 #earthquake (#potres) strikes 23 km W of #Petrinja (#Croatia) 14 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AiuycVMqNQ