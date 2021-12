A jedna od najdirljivijih i najtežih snimki potresa na Banovini bila je ona zatrpanog automobila u kojem su bili otac i sin. Nakon udara svi su priskočili u pomoć.

Doslovno su sekunde dijelile oca i sina od sigurne smrti u automobilu kad je potres udario Petrinju. No, otac Josip Hodak svojim je tijelom od pogibelji zaštitio sina Leona. Dječak je prošao bez ozljeda, a on s lomom rebara.

Godinu dana poslije s hrabrim ocem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić. Hrabri otac se prisjetio trenutaka strave pod smrskanim automobilom.

''Čuo sam Leona da vrišti i on mi je davao najveću snagu'', kaže i otkriva da je u jednom trenutku mislio da će on i sin umrijeti. ''Kada je Leon prestao vrištati onda sam mislio da smo zatrpani i to je to. Onda sam odjednom čuo ljude kako pričaju - čovjek je zatrpan u autu. Tada sam viknuo upomoć i to je bilo to, olakšanje'', priča.

Potresna ispovijest djevojke koja je bila zarobljena pod ruševinama u Petrinji: "Odjednom se budim zatrpana ispod ruševine, cijeli strop na meni, baš na meni..."

Isprva nije niti osjećao bol, a tek u bolnici je shvatio da trpi snažne bolove. ''Imao sam devet slomljenih rebara, a sin je prošao bez ikakve ozljede'', rekao je.

Tužno je, kaže, proći razrušenom Petrinjom. ''Život je stresan, tužan kad pogledate oko sebe'', priča Josip i nastavlja da je razmišljao i o odlasku iz Petrinje.

''Sjetim se tog trenutka kako je moglo biti i kako je moglo završiti. Ne znam, evo iskreno'', priznaje hrabri otac kojemu je i danas teško pričati o stravičnom potresu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr