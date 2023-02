U razornom potresu u gradu Erzinu nema mrtvih i nema srušenih zgrada. Gradonačelnik je objasnio zašto je to tako.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je u utorak da su prošlotjedni potresi bili "jačine atomskih bombi", a novi podaci pokazuju da je broj mrtvih u Turskoj i Siriji prešao 40.000.

U međuvremenu, u Turskoj raste bijes ljudi koji smatraju da je loša gradnja uzrok rušenju tolikih zgrada i tako velikog broja mrtvih.

U Turskoj je poginulo 35.418 ljudi, a u Siriji podaci govore o 5900 mrtvih.

Ipak, jedan će grad ostati upamćen po tome što je u potresu ostao netaknut. U tom gradu blizu epicentra potresa, na svu sreću, nema mrtvih i nema srušenih zgrada. Ima oštećenih zgrada i ostalih objekata, ali niti jedan se objekt nije srušio i nitko nije poginuo. Riječ je o gradu Erzinu, piše Voxnews.al.

"Erzin je grad sa 42.000 stanovnika na udaljenosti od 15 km od Osmaniye, 110 km od Hataya i vrlo blizu Adane. Međutim, nismo izgubili nijednog čovjeka i nemamo povrijeđenih. Jedine su žrtve stanovnici našega grada koji su bili u susjednim područjima", rekao je gradonačelnik Erzina Okes Elmasoglu za Euronews.

Izjavio je kako se tijekom svojeg mandata uvijek borio protiv bespravne gradnje iako su, priznaje, bili brojni zahtjevi za takvu gradnju.

Izjavio je i kako je kažnjavao one koji bi bespravno sagradili nešto.

"Vođeni su zapisnici, obavijestili smo tužiteljstvo. U tom smislu moja je savjest čista", izjavio je.

"Moramo provoditi pravila i preispitati naš sustav građevinske inspekcije. Nadam se da ćemo iz potresa izvući lekcije i osigurati da se tako velike katastrofe više ne dogode", izjavio je.

Seizmolog Naci Görür komentirao je čudo grada Erzina.

"Potresi neće nestati. Moramo napraviti naselja i gradove koji su otporni na potrese. Erzin je primjer za to", rekao je.

