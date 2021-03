Visok, zgodan i neoženjen! Tako je baka Nada s Banije opisala volontera koji ju je posjetio četiri puta, a kojem je zaboravila ime. Inicijativa "Ljudi za ljude" na svojoj stranici na Facebooku objavila je video u kojem baka traži volontera. Potraga je završila uspješno. Razgovarali smo s njim.

Ime mu je Daniel Presečan i volonter je organizacije Adre koja ima dozvolu za rad na tom terenu. Baku iz Banskog Drenovca u okolici Gline će posjećivati jednom tjedno kako bi joj ispunio želju, a pomogao joj je i da se prvi put u životu potpiše. Poželjela je sama ispisati slova svog imena nakon što je 85 godina svoj identitet potvrđivala otiskom prsta.

Baka Nada dala mu je komad papira i zamolila ga da je potpiše onako kako su se đaci u prvom razredu potpisivali. Pratila je njegove pokrete olovkom i zatim se sama potpisala.

Empatija je temelj društva

"Nakon 85 godina. Ja sam svugdje metala prst! Njemu sam se potpisala. Tko je blag, tko nije brz. Aj ti baba, veli, probaj. I uspjela sam!", kaže baka Nada u videu koji je objavila Inicijativa Ljudi za ljude. Ističu kako ovom pričom žele istaknuti važnost empatije i potaknuti mlade da se angažiraju oko sratijih osoba.



Pitali smo ih kako su pronašli volontera bake Nade.

"Išli smo na teren u Banski Drenovac, prošli tjedan. Baka se našoj Branki Bakšić Mitić raspričala o visokom, zgodnom, neoženjenom momku. Ne budismo lijeni, naša je Maja napravila video sa upitom tko je taj momak? Ubrzo nam se u inbox javila prijateljica skormnog Daniela i otkrila da se zapravo radi o volonteru Adre. Kako sa Adrom surađujemo često, dogovoreno je da se svakako u subotu ode k baki i ispuni joj želju. Malo smo se podružili i nastao je nastavak priče. Ovakvim pričama želimo poslati poruku empatije i potaknuti mlade da se angažiraju oko seniora. Nebitno je gdje. U Zagrebu, Osijeku ili Banskom Drenovcu. Jednostavno je i malo potrebno da se dotakne čovjek. A tu dobijaju svi. Empatija je temelj društva", ističu volonteri inicijative Ljudi za Ljude.

Volonter Daniel: "Bio je to poseban trenutak"

Čuli smo se i s Danielom, humanitarnim koordinatorom u Adri. Kaže da baku Nadu uglavnom posjeti jednom tjedno, ponekad do nje ode i poslije posla.

"Stvarno jedna prekrasna žena, jako jednostavna. Ljudi su uglavnom komplicirani. Ona priča o svojim dogodovštinama. Volim i druge ljude dovesti kod nje", rekao nam je Daniel pa dodao kako voli pitati baku kakav joj je bio brak, a ona odgovara: "Rijetko možete vidjeti takav brak kakav smo ja i Ljuban imali. Nikad nije na mene ruke digao".

"Unutar okolnosti potresa, ljudi pokažu svoju najbolju i najgoru stranu, a ona je primjer ljudi koji su sve prihvatili stoički, ona gleda pozitivno", kaže volonter Danijel.

Opisao nam je i kako je baku naučio da se potpiše. "To je bio baš poseban trenutak", ističe Daniel. Baka ga je zamolila da za nju popuni forumlar za jednokratnu pomoć, a zatim ga je zamolila da joj pomogne s potpisom. Cijeli život ona se potpisivala otiskom prsta.

"Dala mi je svoju osobnu, rekla je da nije pismena. Rekla je: 'Evo ti to meni školski'. Napisao sam tiskanim slovima, stavio papir ispred nje i ona je pratila kako sam pisao", kazao je Daniel pa dodao: "Ljudi nikad nisu imali strpljenja s njom, ona se stidila, sad je netko imao puno strpljenja i to joj je jako puno značilo", istaknuo je volonter.

Daniel je na terenu sedam dana u tjednu. Nesebično pomaže ljudima Banije nakon potresa. I on ističe važnost empatije.

"Ovo je ratno područje, ljudi uvijek traže nekog krivca, ali koga ćeš sad kriviti. Ljudi često kažu da ih bog kažnjava, no na to ne možemo utjecati, ali možemo utjecati na to kako ćemo reagirati. Hoćemo li biti bolji ljudi, pokazati više empatije, više strpljenja ili gledati gdje da se što uzme... Na kraju se sve svede s kakvim će karakterom čovjek izaći iz toga", zaključuje Daniel.

Inače, baka Nada ima sina koji živi u Njemačkoj, čuju se jednom tjedno. Ima i zdravstvenih problema, a lijekove joj nose nećaci pa za sad za to nije trebala pomoć volontera, no oni su joj spremni pomoći što god bude trebala.