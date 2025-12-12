Početak nove ere. Hrvatska premijera novog BMW iX3

Tomić & Co. s ponosom je predstavio potpuno novi BMW iX3 - prvi serijski model vizionarske platforme Neue Klasse i jasan pokazatelj smjera u kojem se kreće budućnost električnih vozila. Kao pionir nove generacije, iX3 redefinira standarde svog segmenta, spajajući izniman doseg, inteligentne tehnologije i luksuznu udobnost u iskustvo vožnje koje je besprijekorno, intuitivno i nadahnjujuće. Početna cijena modela u standardnoj opremi iznosi 68.875,00 € s PDV-om, čineći novu generaciju BMW-a na struju dostupnijom nego ikad. Program je moderirao Ivan Vukušić, koji je kroz prezentacijski dio istaknuo ključne inovacije novog BMW iX3 i publici približio njegovu ulogu u nadolazećoj eri održive i pametne mobilnosti.

Franjo Tomić, predsjednik Uprave Tomić & Co.-LR (Foto: Luma art production)

Mate Tomić, zamjenik predsjednika Uprave Tomić & Co. i Josip Tomić, član Uprave Tomić & Co.-LR (Foto: Luma art production)

Mate Tomić, zamjenik predsjednika Uprave Tomić & Co. i Branka Šavora, direktorica prodaje Tomić & Co.-LR (Foto: Luma art production)

Ovaj električni Sports Activity Vehicle (SAV) osmišljen je za kupce koji ne pristaju na kompromise – već one koji žele sofisticirano, pouzdano i elegantno vozilo koje prati njihov dinamičan, suvremen način života. Od gradske svakodnevice do dugih, ambicioznih putovanja, novi iX3 pruža fleksibilnost, prostranost i sigurnost u svakoj situaciji.

S dosegom do 805 kilometara, najnovijom generacijom brzog punjenja, naprednim sustavima pomoći vozaču i prostranim interijerom oblikovanim prema filozofiji čiste modernosti, novi BMW iX3 ne predstavlja samo još jedan električni model, već cjelovitu viziju mobilnosti nove ere. Svaka linija, svaki detalj i svaka funkcija modela iX3 razvijeni su s jasnom namjerom: učiniti vožnju jednostavnijom, ugodnijom i sigurnijom nego ikad prije.

Pr (Foto: Luma art production)

ELEKTRIČNA VOŽNJA BEZ OGRANIČENJA

S dosegom do 805 kilometara (WLTP), BMW iX3 omogućuje duža putovanja bez brige oko punjenja. Napredna baterija kapaciteta 108,7 kWh isporučuje stabilnu energiju i visok stupanj učinkovitosti, dok punjenje snagom do 400 kW omogućuje dodavanje oko 372 kilometra dosega u samo 10 minuta. Za svakodnevnu rutinu, punjenje kod kuće jednostavno je i intuitivno zahvaljujući standardnim 11 kW AC ili opcionalnim 22 kW AC mogućnostima.

UDOBNOST I PROSTOR KOJI PRATE ŽIVOTNE POTREBE

S duljinom od 4.782 mm i međuosovinskim razmakom od 2.897 mm, novi iX3 nudi prostranu unutrašnjost s puno mjesta za putnike na svim sjedalima. Prtljažnik obujma 520 do 1.750 litara, uz dodatnih 58 litara ispod prednjeg poklopca, daje dovoljno prostora za obitelj, putovanja ili sportske aktivnosti. Nova generacija sjedala pruža vrhunsku potporu i udobnost, dok smanjene vibracije i iznimna tišina u kabini doprinose osjećaju luksuzne vožnje.

Pr (Foto: Luma art production)

Pr (Foto: Luma art production)

DIGITALNO ISKUSTVO KOJE POJEDNOSTAVLJUJE DAN i ULIJEVA SIGURNOST

Novi Panoramic iDrive projicira informacije preko cijele širine vjetrobranskog stakla, omogućujući vozaču da navigaciju, promet i ključne funkcije prati bez skretanja pogleda s ceste.

Sustav BMW Operating System X donosi brzo, intuitivno sučelje s integriranim aplikacijama, streaming servisima i gaming opcijama. Inteligentni glasovni asistent prepoznaje prirodan govor, što upravljanje vozilom čini jednostavnim i izravnim.

Napredni sustavi pomoći prepoznaju semafore, prilagođavaju brzinu uvjetima u prometu i olakšavaju vožnju na autocesti. Automatizirano održavanje trake, pomoć pri parkiranju i praćenje okoline doprinosi sigurnosti i mirnijem putovanju. Do 98 % usporavanja ostvaruje se regenerativno, što povećava doseg i čini vožnju glatkijom.

MODERAN I ČIST DIZAJN

Novi BMW iX3 donosi dizajn koji je istovremeno suvremen, elegantan i funkcionalan. Vanjština je oblikovana pročišćenim linijama i glatkim površinama koje stvaraju snažan, ali nenametljiv karakter. Nova svjetlosna grafika sprijeda i straga naglašava širinu i stabilnost vozila, dok optimizirani aerodinamički detalji pridonose tišoj i učinkovitijoj vožnji.

Unutrašnjost je dizajnirana u minimalističkom stilu s toplim materijalima i pažljivo odabranim teksturama koje stvaraju ugodnu atmosferu. „Lebdeći” zasloni, diskretna ambijentalna rasvjeta i intuitivno raspoređene kontrole omogućuju jednostavno korištenje bez vizualnog opterećenja.

Sjedala nove generacije nude izvrsnu potporu, dok prozračna prostornost kabine pojačava osjećaj udobnosti na svakom putovanju.

Pr (Foto: Luma art production)

4. gđa. Branka Šavora, direktorica prodaje Tomić & Co.-LR (Foto: Luma art production)

Pr (Foto: Luma art production)

STABILNOST, DINAMIKA I UČINKOVITOST U NAJBOLJEM BMW STILU

BMW-ova arhitektura Neue Klasse uvodi „supermozak“ Heart of Joy, koji u stvarnom vremenu koordinira pogon, ovjes i kočnice, omogućujući precizno, stabilno i agilno upravljanje kako u gradskim ulicama, tako i na otvorenoj cesti. Uz snagu od 345 kW / 469 KS, ubrzanje 0–100 km/h za 4,9 sekundi i električni pogon na sve kotače, iX3 pruža vožnju koja je istovremeno snažna i udobna. Izražen fokus na aerodinamiku, s koeficijentom otpora zraka od 0,24, doprinosi tišoj vožnji pri većim brzinama, većoj učinkovitosti i vizualnoj jasnoći, dok precizno oblikovani vanjski elementi, od zatvorene maske do pragova, spajaju funkcionalnost i eleganciju.

ENERGETSKA NEOVISNOST KOD KUĆE

Uz mogućnosti bidirekcijskog punjenja, BMW iX3 može napajati vanjske uređaje (V2L), kućne sustave (V2H) ili sudjelovati u razmjeni energije s mrežom (V2G). Kupci tako dobivaju inteligentan energetski partner, a ne samo automobil. U cijelosti, iX3 izgleda i djeluje kao vozilo sljedeće generacije - suvremeno, intuitivno i promišljeno stvoreno za stvarne potrebe kupaca.

Pr (Foto: Luma art production)

Pr (Foto: Luma art production)

ODRŽIVI PRISTUP NOVE GENERACIJE

BMW je razvoj nove generacije vozila započeo primjenom načela „Design for Circularity“ i smanjenjem CO₂ emisija kroz cijeli životni ciklus. Novi BMW iX3 rezultat je takvog holističkog pristupa.

Zahvaljujući nizu mjera, ukupni ugljični otisak modela BMW iX3 50 xDrive tijekom 200.000 kilometara manji je za 34 % u odnosu na prethodnu generaciju. Pri punjenju energijom iz europskog energetskog miksa, iX3 doseže niži CO₂ otisak od usporedivog modela s motorom s unutarnjim izgaranjem nakon otprilike 21.500 kilometara, dok se pri korištenju obnovljivih izvora energije prednost postiže već nakon oko 17.500 kilometara.

Oko jedne trećine vozila izrađeno je od sekundarnih sirovina – uključujući 30 % reciklirane morske plastike u prednjem pretincu, 100 % reciklirani PET u tekstilu Econeer i aluminij s udjelom do 80 % sekundarne sirovine u komponentama ovjesa i do 70 % u naplatcima.

Opskrbni lanac modela BMW iX3 50 xDrive smanjuje CO₂ otisak za dodatnih 35 %, dok se proizvodnja u tvornici BMW Group u Debrecenu odvija bez korištenja fosilnih goriva.

U kombinaciji sa šestom generacijom BMW eDrive tehnologije, novi iX3 troši 20 % manje energije od svog prethodnika (WLTP kombinirano).

Novi BMW iX3 donosi izgled i doživljaj vozila sljedeće generacije – suvremen, intuitivan i promišljeno oblikovan prema stvarnim potrebama vozača, ostajući pritom u potpunosti vjeran vrijednostima BMW brenda.