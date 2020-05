Član odbora za zdravstvo Ivo Žuvela naglasio je kako je autor jednog nacrta za zdravstvo, gdje bi sistematski pregledi postali obavezni, a time se suzbio velik broj bolovanja radnika i poboljšalo zdravlje.

Stranka s Imenom i Prezimenom predstavila je u nedjelju dio svojih članova, koji su naveli kako bi u zdravstvu ubrzali liste čekanja, smanjili broj jedinica lokalne samouprave i suzbili korupciju prevencijom.

Prvi se novinarima na Europskom trgu obratio predsjednik stranke Ivan Kovačić, koji je naglasio da predsjednik i Predsjedništvo stranke imaju samo formalnu narav, te da u njihovoj stranci glavnu riječ vode programska tijela i njihovi članovi.

"Snaga je u stručnim, običnim ljudima koji kod nas čine programska tijela", kazao je Kovačić, inače bivši član Mosta i bivši potpredsjednik Vlade i ministar uprave.

Član odbora za zdravstvo Ivo Žuvela naglasio je kako je autor jednog nacrta za zdravstvo, gdje bi sistematski pregledi postali obavezni, a time se suzbio velik broj bolovanja radnika i poboljšalo zdravlje.

"Preduvjet za bilo kakav korak jest da politika izađe iz zdravstva. Konkretan prijedlog je da u javnim službama obvezni sistematski pregled ide po dekretu ministra. Za realan sektor postoji sistem stimulacija, dakle svakom poslodavcu koji svom zaposleniku osigura slobodan dan i sistematski pregled, da se za tog zaposlenika skida doprinos sa 16,5 na recimo 12 posto", istaknuo je Žuvela.

Član stranke i voditelj odbora za zdravstvo Boro Nogalo kazao je kako je zdravstvo "u banani", kao i čovjek koji je ozbiljno bolestan te se bori s dugim listama čekanja na preglede.

Ustvrdio je da u našem zdravstvenom sustavu samo određena elita, poznate osobe ili bogati građani dolaze na brzu dijagnozu ili obradu.

"Običan čovjek je osuđen na privatni sustav. Privatni i javni sustav su na lošim koncepcijama organizirani. Nijedan ravnatelj ili voditelj bolnice ne bi mogao raditi u privatnom sustavu. Jer on onda nije zainteresiran da razvija javsni sustav, nego ga blokira s listama i pacijenti se kanaliziraju privatno gdje moraju plaćati", ustvrdio je Nogalo.

Kaže kako se zdravstvo mora dodatno decentralizirati te kako je dug veći no ikad, čak 8,5 milijardi kuna, a liste čekanja bi smanjio slanjem mladih liječnika s fakulteta na specijalizaciju.

Koordinator programskog savjeta Josip Budimir naglasio je da bi u reformi teritorijalnog preustroja Hrvatske željeli za peta puta smanjiti broj jedinica lokalne samouprave, s postojećih 555 na 111.

"Županije ne služe ničemu nego uhljebljavanju HDZ-ovih i SDP-ovih političara", ustvrdio je Budimir.

Na pitanje o pobačaju Budimir je kazao kako je njihova stranka načelno protiv zabrana.

"Smatramo da se represivni aparat države treba ograničiti što je moguće više. Pitanje zabrane pobačaja, mi smo apsolutno protiv, zabranom se samo može ugroziti zdravlje ljudi", poručio je Budimir.

O zabrani isticanja slogana "Za dom spremni", kazao je kako su protiv uporabe tog znakovlja i pozdrava.

"Način na koji ćemo to postići jest da bez zabrane to postignemo, a kod onog tko pozdravlja na takav način proizazovemo osjećaj stida i sramote. Jer takav čovjek niti poznaje povijesti, niti želi pogledati istini u oči. To je civilizacijsko pitanje, pitanje opće kulture neke nacije, a ne pitanje represivnog aparata", istaknuo je Budimir.

Rekao je kako na dosadašnjoj političkoj sceni nažalost nema puno prirodnih partnera s kojima bi oni mogli koalirati, ali samo ako će ta suradnja biti u interesu države i naroda. "Mi se nećemo ustručavati sudjelovati u tome", dodaje.

Voditeljica odbora za upravu i pravosuđe Dalija Orešković naglasila je probleme u pravosudnom sustavu, a najavila je da u svojoj strategiji suzbijanja korupcije ima teritorijalni preustroj, kao i izmjenu izbornog zakona.