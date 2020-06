Predane su sve kandidacijske liste, a nakon provjere potpisa uslijedit će objava zbirnih lista, nakon čega počinje službena kampanja. Glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski pojasnio je kakva će biti procedura, kad će objaviti sve liste, kao i što je s onima koji ne poštuju kvote.

U ponoć je istekao rok za predaju kandidacijskih lista za parlamentarne izbore 5. srpnja. Zaprimljene su 192 liste, od čega je 187 stranačkih i 5 neovisnih. Državno izborno povjerenstvo sada ima rok od 48 sati da provjeri pravovaljanost predanih lista te objavi zbirne liste po jedinicama - nakon čega počinje službena kampanja. Ističu da bi to moglo biti u četvrtak rano poslijepodne.

Postoje oni koji ne ispunjavaju žensku kvotu, ali ni mušku. Koliko ih je, otkrio je glasnogovornik Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski.

Kazao je kako i dalje provjeravaju sve liste koje su primili, kako bi sve bilo spremno, no i da po dosad obrađenim podacima ima možda čak i četvrtina zbirnih lista koje ne zadovoljavaju žensku kvotu.

Kazao je i da ima i nekih izoliranih slučajeva u kojima se ne poštuje ravnopravna zastupljenost kandidata muškog spola na listama. "Mi ćemo kad okonča proces kandidature objaviti po svim izbornim jedinicama popis stranaka ili koalicija koje nisu imale kvotu od 40 posto muškog odnosno ženskog spola, i onda to ide dalje u proceduru preko DORH-a na Prekršajni sud."

Što se kazne tiče, kazao je kako je nekad bilo zamišljeno da u takvim slučajevima čak padne lista, no to je srušio Ustavni sud. U ovom je slučaju tako kazna ostala 50 tisuća kuna po listi, ako netko ne poštuje žensku ili mušku kvotu.

Što se potpisa tiče, rekao je da su ih provjeravali paralelno i da je zasad s njima sve u redu. Neki su imali problema s potpisima, ali predali su liste ranije, ne na samom kraju roka, pa su imali nekoliko dana i to su uspjeli riješiti. Ponovio je kako su pristigle 192 liste i trenutno se pregledava zadnjih 10 do 20 posto. To bi trebalo biti gotovo do kraja dana. "Po trenutnim podacima, najjača je 7. izborna jedinica, a najmanje je kandidacijskih lista pristiglo za 11. izbornu jedinicu, odnosno inozemstvo."

Hojski je najavio kako će u četvrtak u 13 sati u Saboru biti presica na kojoj će biti objavljene sve liste i bit će poznati svi kandidati, kojih je više od 2600.