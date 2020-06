Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac, potpredsjednica Dragana Jeckov i saborski zastupnik u prošlom sazivu Boris Milošević, kandidati su SDSS-a na parlamentarnim izborima, odlučila je u nedjelju Glavna skupština SDSS-a u Vukovaru.

Milorada Pupovca, Draganu Jeckov i Borisa Miloševića Skupštini je predložio Glavni odbor stranke čija je sjednica održana prije zasjedanja Glavne skupštine.

"Više manje svatko tko nije zaslijepljen ideologijama, lošim politikama i tko naprosto ne vidi stvari kako stoje, vidi da Hrvatskoj manjka da bude funkcionalna i pravedna država. Prema većini svojih građana i u interesu većine svojih građana Hrvatska nije ni pravedna, ni funkcionalna država. Njezino pravosuđe nije ustrojeno tako da bi bilo pravedno prema ljudima koji traže pravdu", izjavio je u svom obraćanju predsjednik SDSS-a Pupovac.

Dodao je kako je malo provosudnih tijela i institucija koje dobijaju ono što im je potrebno za rad, kao i onih koji su istinski i pošteno plaćene za svoj rad.

Kazao je kako je država osigurala zakonom autonomiju pravosuđu, ali, ustvrdio je, nije osigurala da pravosuđe bude zaštićeno od strane onih koji imaju veću moć od njih i veći novac.

"Hrvatska je sve manje tolerantna"

"SDSS želi da se to promjeni", poručio je Pupovac rekavši kako Hrvatskoj treba i tehnnološki napredak baziran na vlastitoj pameti, inovacijama, stručnosti i znanju.

"Hrvatska je sve manje tolerantna, sve manje otvorena i sve manje progresivna. Sve je tradicionalnija, zatvorenija i manje kreativna i inventivna", ocijenio je rekavši kako u vanjskoj politici Hrvatska "vozi kao šinsko vozilo od Šida do Vinkovaca i natrag".

"Isto tako, Hrvatska treba zaustaviti porast netoleranije prema Srbima koji žive u Hrvatskoj", rekao je Pupovac. Tvrdi kako brojni Srbi u Hrvatskoj žive u neimaštini i nemaju ukupno prihoda od 2.100 kuna po domaćinstvu što je kriterij za život u siromaštvu.

Po njegovim riječima, pitanje regionalnog i ujednačenog razvoja krajeva u kojima žive Srbi bit će u samom vrhu interesa SDSS-a kao i pravo na obrazovanje, službenu upotrebu jezika i pisma, izgubljna prava iz rata kao i procesuiranja ratnih zločina.

Također je ocijenio kako će izborni rezultaiti za SDSS biti dobri. Poručio je i kako nije problem biti slab. Problem je, kazao je, biti nasilan prema slabijem.

"Problem je ne znati biti većina, ne znati biti moćan u odnosu prema onome koji to nije. Tko god je u takvoj situaciji, budite sigurno da je to veća muka nego naša, što gledamo grafite, što slušamo navijače, što slušamo pjevače i vijeća sudova koja za to imaju razumjevanja i to opravdavaju", zaključio je Pupovac u Vukovaru.