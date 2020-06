Čelnik HDZ-a Andrej Plenković danas je obišao Slatinu i Đakovo. Rekao je kako je HDZ puno kvalitetniji od desnih stranaka koje ga kopiraju. Očekuje pobjedu na izborima, a osvrnuo se i na ankete koje predviđaju da će izgubiti od Restart koalicije i rekao da su i prije griješile.

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je iz Slatine kako je HDZ puno kvalitetniji od bilo koje alternativne opcije desno od njih, pa tako, istaknuo je, i one koja pretendira glumiti izvorni HDZ, a s njim nema nikakve veze.

Na novinarsko pitanje hoće li HDZ kao eventualni relativni pobjednik imati dovoljno prostora da nađe zajednički jezik sa sadašnjim konkurentima, odgovorio je kako prvo valja vidjeti tko će sve nakon izbora ući u Sabor.

"Naši partneri u ovim izborima su građani. Sve izvorne vrijednosti su tu, imamo iskustva i ideja kako Hrvatsku voditi na put brzog ekonomskog oporavka“, istaknuo je.

Upitan kako tumači navode Domovinskog pokreta po kojima bi ta stranka Miroslava Škore odustala od prvotnog uvjeta postizborne koalicije s HDZ-om ako on više ne bude premijer, odgovorio je da su takvi eksperimenti 2015., kada je to tražio Most, rezultirali padom Vlade i raspuštanjem Sabora.

Čelnik najveće stranke mora biti premijer

"Neprirodno je da netko tko je na čelu najveće stranke koja prevodi parlamentarnu većinu nije na čelu Vlade. To može govoriti netko tko nikada nije sudjelovao u nečemu ozbiljnom. To su površne ideje, pune neiskustava i neznanja u upravljanju“, zaključio je Plenković.

Kazao je kako HDZ u izbornoj jedinici koja obuhvaća Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, na izborima očekuje šest mandata. "Očekujem da ćemo ponoviti najmanje rezultat prošlih izbora, a borit ćemo se i za sedmi mandat s obzirom na kvalitetne kandidate i kandidatkinje u Slavoniji“, rekao je.

Dodao je kako očekivanja temelji na postignućima Vlade i doprinosu razvoju Slavonije i Baranje kroz Projekt Slavonija za koji je do sada ugovoreno 12,8 milijardi kuna.

"U pogledu jačanja financijske snage gradova i općina, u Virovitičko-podravskoj županiji smo povećali prihode za 90 milijuna kuna. Ugovorilo smo 1,7 milijardi kuna europskih sredstava, za ruralni razvoj je investirano više od 700 milijuna kuna, a u krizi covida isplaćeno je od sada 62 milijuna kuna“, napomenuo je.

Zamoljen da komentira rezultate predizborne ankete HR Rejting, prema kojoj HDZ osvaja šest mandata manje od Restart koalicije, Plenković je rekao kako ima i drugih istraživanja koja predviđaju da će HDZ pobijediti, preciziravši da je riječ o anketi Nove TV.

„2016. godine ankete su držale lijevu koaliciju ispred nas, pa smo uvjerljivo pobijedili“, naglasio je.

Karantena u Đakovu nije opcija

Nakon Slatine premijer je obišao i Đakovo gdje je pred medijima ponovio glavne točke svoga programa i još jednom pohvalio uspjehe svoje Vlade. Govorio je i o žarištu koronavirusa u Đakovu te rekao da mu je drago čuti dobre vijesti po pitanju najnovije epidemiološke slike u gradu.

"Nakon povećanog broja pozitivnih tesova prošlih dana, prema novim informacijama i obavljenim testovima od kojih su neki još u tijeku, manje je novozaraženih što je dobro, a o čemu ćemo više znati sutra", najavio je premijer.

Dodao je kako su u Đakovo došli poslati poruku svim stanovnicima da se drže te da poštuju mjere i pomognu u preveniraju širenja virusa. Najavio je i kako će sutra u Đakovo stići novi epidemiološki timovi iz Virovitice i Slavonskog Broda kako bi pomogli, a dolazi i stožer.

"Učinit ćemo sve da spriječimo daljnje širenje virusa u Đakovu. Karantena nije opcija, epidemiolozi su dobro obradili pozitivne građane i njihove kontakte, ovdje je zatvoren i noćni klub, odgođene su krizme i pričesti, pa se očekuje poboljšanje slike jer nema događaja koji bi ugrozili stanovnike Đakova", zaključio je s optimizmom Plenković.