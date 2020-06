Probleme s otpadom, korupcijom, gospodarstvom, poljoprivredom, listama čekanja u zdravstvu i tako dalje - žele nam rješavati i neki pjevači, zabavljači, komičari. Celebrity politika odavno se pojavila u SAD-u. Drele i Kekin pojasnili su zašto žele u Sabor.

Poznati voditelj Davor Drele nositelj je liste Domovinskog pokreta Miroslava Škore u III. izbornoj jedinici.

"Obilazio sam proteklih dana Krapinsko - zagorsku županiju, a u njoj žive Zagorci. I onda to Zagorci znaju dosta onako lijepo sročiti, kratko i jasno - "Drele, daj dojdi više nutri u taj Sabor, naj nas prestanu .....", objašnjava Drele.



Politički se angažirao i glazbenik Mile Kekin. Sa suprugom Ivanom koja je psihijatrica u zagrebačkom KBC-u, nalazi se na listi u 7. izbornoj jedinici Zeleno-lijeve koalicije.

"Čim su nas pozvali na liste, ja sam odmah bila za, a Mile je kroz razgovor sa mnom isto došao da je to sada prava stvar", kaže Ivana Kekin, iz Zeleno-lijeve koalicije.

"Ne želim konstantno pisati pjesme iste tematike kako su oni na vrhu pokvareni, a mi jadni samo patimo i žalimo se što se ništa ne može promijenit. Tako da ću to sebi pokloniti za 50. rođendan", poručio je Mile Kekin iz Zeleno-lijeve koalicije.

I nisu oni jedine poznate osobe u utrci za parlament. Željko Pervan se angažirao u Domovinskom pokretu Miroslava Škore. Politički komentator, pisac, filozof Nino Raspudić i filozofkinja i bioetičarka Marija Selak Raspudić - supružnici su i nezavisni kandidati Mosta.

Različita mišljenja

Profesorica s Fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša Zenzerović kaže da su u akademskoj zajednici mišljenja podijeljena o angažmanu zvijezda u politici.

"Neki kažu kako je to dobro, jer će privući ljude. Jedna grupa kritičara kaže, to je totalna katastrofa. To je trivijalizacija politike, to je banalizacija politike i to više na sliči na politiku kakvu smo znali, gdje je tu sadržaj", napominje profesorica. A imaju ga naše zvijezde. Treba nam, kažu, niz promjena u državi. Bolji standard i transparentniji sustav sa što manje afera.



"Da se više isčupamo iz te malodušnosti gdje su nas uvukle vladajuće elite sa svim silnim aferama", kaže Mile Kekin.



"Želimo napraviti Hrvatsku zemljom sretnih ljudi koji u njoj dosta rade, ali se onda u njoj lijepo i ugodno odmaraju", poručuje Davor Dretar Drele. Da zvijezde mogu uspjeti u politici primjer je Volodymyr Zelensky, komičar i glumac, koji je postao predsjednik Ukrajine.



"Puno autora danas kaže da je budućnost politike, budućnost celebrityja, odnosno da će teško politika moći funkcionirati bez zabave", pojašnjava profesorica.



Ljudi su razočarani politikom i traže heroje. A heroji su često u nama najdražim filmovima, serijama, glazbi. Rijetko u Saboru. Je li vrijeme da nam se dokaže da mogu biti i ondje?

