Miroslav Škoro mislio je da će mu Andrej Plenković biti ministar vanjskih poslova, a na kraju Andrej Plenković uopće ne treba Domovinski pokret. Koji su mu planovi za dalje, Miroslav Škoro otkrio je u Dnevniku Nove TV.

Domovinski pokret, prema rezultatima koje je objavio DIP, osvaja 16 saborskih mandata. Čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro kazao je da je zadovoljan rezultatima izbora.



Škoro kaže da nije u kampanju i predizbornu utrku ušao zato što misli da ga treba Andrej Plenković. "Ušli smo u kampanju zato što smo mislili da nas treba hrvatski narod i birači su pokazali da nas trebaju. Stvar je to osobnog doživljaja. Prije nekoliko mjeseci nije bilo Domovinskog pokreta, sada smo treća politička snaga i moramo to prihvatiti. Što će se događati u preslagivanju, vidjet ćemo", objasnio je Škoro.

O prelasku ljudi u HDZ

Navodi kako nitko neće otići iz Domovinskog pokreta. "Neće nitko napustiti brod Domovinskog pokreta. Vidjet ćemo što će se dogoditi u razdoblju koje je pred nama. Plenković će nastaviti vladati kao i do sada. Ima manje glasova, a više mandata, to je isto jedan podatak koji je indikativan", kazao je Škoro.

"Mi smo napravili čudo. Imamo 16 mandata. Koji žetončići će pristupiti Andreju Plenkoviću i njegovoj trgovačkoj koaliciji ne znam. Vidjet ćemo, ja vjerujem da to među nama neće napraviti nitko", istaknuo je.

Za stavljanje sestre na listu kaže kako se radi o stručnoj osobi. "Mislim da je dr. Vesna Vučemilović, osim što je moja sestra, vrhunski stručnjak, a vidjelo se i iz ovih nastupa da uistinu barata s tim", dodao je Škoro.

O ambicijama i mjestu u Saboru

Kao treća politička snaga ima pravo na potpredsjedničko mjesto. "Mi ćemo raditi ono što mislimo da je najbolje, a to je nastaviti inzistirati na strukturalnim reformama koje su bitne. Ja vjerujem da i ova nova vlada i saborska većina neće biti u stanju provoditi one prave i istinske reforme koje su važne. Sve će to biti na razini kozmetike i održavanje koalicije da bi se ostalo na vlasti", kazao je Škoro.

Kaže da će biti u Saboru. "Već sam jednom pokazao da to meni nije najvažnija stvar na svijetu i izašao sam nakon osam mjeseci. Sad neću, odgovoran sam predsjednik političke opcije", dodao je Škoro.

O izazovima koji su ispred Vlade

Kao mogući problem koji se pojavljuje pred Vladom vidi nekoliko stvari koje su jako bitne. "Osim strukturalnog dijela, pitanja referenduma, Ovršnog zakona, Izbornog zakona jer izborni ciklus je pokazao koliko je on manjkav, tu je nekoliko bitnih stvari. Tu je obnova Zagreba i potresom pogođena područja oko Zagreba", rekao je i dodao da neće biti lako biti na vlasti sljedećih par mjeseci.

Smatra da nas čeka crni scenarij i kriza u ekonomskom dijelu. "Vrhunski analitičari, ako gledamo prof. Lovrinčevića pa nadalje, Škegro se svojevremeno javio kao čovjek koji je jedan od boljih znalaca poreznog sustava u Hrvatskoj, to je ono što nas čeka. Taj scenarij ne može se izbjeći u Hrvatskoj. Blagajni će nedostajati milijarde svaki mjesec", objasnio je Škoro.

Navodi kako ga ne bi začudilo da Vlada novac koji joj nedostaje uzme iz mirovinskih stupova. "Ja sam svašta doživio u poduzetničkom svijetu, to su sve situacije koje se događaju zahvaljujući činjenici da živimo u zemlji u kojoj je poduzetništvo na niskim granama. Čini mi se da ova Vlada nema za to rješenje, oni nisu poduzetnici", dodao je Škoro.

Njegova tvrtka prijavila se za potporu Vlade

"Zahvalio sam se odmah zato što nisam znao da je to ujedno i lista za odstrjel. Ta moja firma je dobila 19.500 kuna jednokratne pomoći, a isti taj mjesec smo mi platili više od 24.000 PDV-a jer smo isti taj mjesec isplatili dohotke u punom iznosu, a platili smo i pretporez poreza na dobit", objasnio je Škoro.

"Nije ova Vlada pokazala da se zna baviti gospodarstvom na onaj način kako bi to gospodarstvenici voljeli, vidite da je nastala Udruga Glas poduzetnika iz tog razloga", istaknuo je Škoro.

Zasjedanje Sabora tijekom ljeta

Kaže da bi bilo dobro da Sabor zasjeda i tijekom ljeta bez obzira na ljetnu stanku. "Previše je problema da bi imali taj komoditet otići na more ili ribičiju. Treba što prije konstituirati Sabor, početi raditi i donositi rješenja", smatra Škoro.

Nije htio prognozirati može li Vlada sa 76 ruku izdržati dulje od godinu dana. "Ne bih se usudio prognozirati takve stvari. Ja sam mislio da će ona protekla Vlada pasti, kad su pale referendumske inicijati, ali je potrajalo i puno više. Pa je potrajalo puno više. To su ljudi željni svojih fotelja, učinili su sve kako bi ih zadržali i to će činiti i dalje", objasnio je.

Očekuje ga nekoliko prodanih koncerata

Škoro smatra kako su ovi izbori napravljeni kako bi se Domovinski pokret zaustavio u organizacijskom smislu. "Definitivno smo imali šansu napraviti čak i bolji rezultat od ovoga, a ovaj je već izvrstan", kazao je Škoro i dodao da slijedi organizacija ogranaka.

Najavljuje da će se Domovinski pokret strukturirati na lokalnim razinama do lokalnih izbora na kojima će sudjelovati.

O tome može li Milan Bandić politički preživjeti nakon ovih izbora, Škoro smatra da situacija nije blistava. "Međutim, nije nešto blistava ni za HDZ bila, ali ljudi su odlučili i glasali za HDZ. Nerv birača je specifičan", dodao je Škoro i istaknuo kako su lokalni izbori specifični te da ga neće ništa iznenaditi.

Navodi kako ima nekoliko prodanih koncerata koji su odgođeni zbog koronavirusa, te da će ih odraditi čim to bude moguće. "Dugujem to svojoj publici. Mislim da je red i prema mojoj publici i prema ljudima da to odradim do kraja", objasnio je Škoro.

