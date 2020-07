Hrvatski predsjednik Zoran Milanović nije u srijedu želio reći je li glasao na nedavnim parlamentarnim izborima istaknuvši da je to njegova "privatna stvar".

Zoran Milanović, predsjednik i bivši čelnik socijaldemokrata, rekao je uoči izbora da možda neće glasati jer na novoj dužnosti predsjednika države želi biti neutralan. Iako su neki mediji izvijestili da je u nedjelju bio na biralištu, nema fotografija ili snimki koje bi to potvrdile.

Milanović, koji se u Beču sastao s austrijskim i slovenskim kolegama, rekao je novinarima da je izlazak na izbore njegova privatna stvar.

"Od mene ćete uvijek čuti stav o idejama, odnosima u društvu, o vrijednostima. To sam radio kao političar zadnjih petnaest godina, to radim kao predsjednik, to sam najavio u svojoj kampanji i to provodim”, izjavio je. "Ali privatne stvari, jesam li se za nekog osobno opredijelio i tko je taj, to će ostati u mojoj domeni i toga ću se držati kao predsjednik, posebice kad su u pitanju parlamentarni izbori”, naglasio je Milanović.

Dodao je da kao predsjednik ima problem da se na njega "vrši pritisak da se za nekog opredijeli, a onda šuti o tome".

Komentirajući uvjerljivu pobjedu konzervativnog HDZ-a, rekao je da mu je drago da je "rezultat jasan”. Time će se moja uloga krajnje pojednostaviti i svesti samo na tehničku, umjesto da bude delikatna kao u slučaju da su se ponovile okolnosti nakon izbora iz 2015., rekao je.

Dodao je da kao predsjednik više voli sudjelovati na "ovakvim događajima" (susret s kolegama), a ne se baviti "podjelom insignije i instrumenata moći u Hrvatskoj”. Otkrio je da je čelniku HDZ-a i aktualnom premijeru Andreju Plenkoviću čestitao prije 19 sati kad su objavljene izlazne ankete.

HDZ je sa 66 mandata uvjerljivo pobijedio lijevu koaliciju Restart predvođenu socijaldemokratima, koja je osvojila 41 mjesto u Saboru.