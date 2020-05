Samo što se raspustio Sabor, kampanja je već krenula. Stranke su se razbježale po Hrvatskoj. Sklapaju se koalicije, daju obećanja, a kritike na račun drugih pljušte na sve strane.

Postizborne koalicije se ne spominju, no činjenica je da bez njih nema vlasti. O početku kampanje s komunikacijskim stručnjakom Jerkom Trogrlićem u Dnevniku Nove TV razgovarao je reporter Ivan Kaštelan.

„Gotovo sve opcije su moguće. Ako ćemo nakon izbora imati četiri snažne opcije – HDZ, Restart koalicija, Domovinski pokret i manjine, svaka kombinacija osim one između Škore i Restarrta je moguća. Činjenica je da HDZ ima više opcija nego Restart koalicija koja potporu može tražiti kod IDS-a, manjina te Pametnog i Stranke s imenom i prezimenom“, kaže Trogrlić.

Naglašava kako nitko neće moći samostalno formirati vlast, a da bi uopće došao u tu poziciju, SDP-u će trebati uvjerljiva pobjeda na izborima.

„Puno se govori da bi Slavonija i Dalmacija mogle bi biti svojevrsna prekretnice jer mogu biti ključne za definiranje snaga između HDZ-a i Domovinskog pokreta. No, to nisu izborne jedinice u koima bi SDP mogao ostvariti bolji rezultat nego na prošlim izborima. Zagreb i okolne izborne jedinice su te u kojima bi moglo doći do prelijevanja glasova“, navodi Trogrlić.

Na pitanje može li sljedeći saziv Sabora biti gori od ovog, Trogrlić odgovara kako smo već imali priliku svjedočiti da uvijek može gore.

„U ovom sazivu bilo je puno ekshibicionizma od stranaka kao što su Živi zid, a obilježio ga je i veliki broj preletača“, rekao je Trogrilć.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr