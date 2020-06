Kako datum izbora ne bi diktirao i ritam vašeg života, država je omogućila građanima da glasuju gdje god se nalazili. Promjenu u registru birača već je zatražilo više od 26.000 građana, a najveća gužva očekuje se danas budući da u ponoć istječe rok za prijavu.

Gdje god da se nalazili 5. srpnja, svoju građansku dužnost trebali biste obaviti. No, kako ne biste mijenjali svoje planove, možete promijeniti adresu svog birališta.

"Recimo, ako imate mjesto prebivališta prijavljeno u Zagrebu, a toga dana će biti u Splitu, možete zatražiti izvršenje privremenog upisa. Na osnovu toga možete glasati na onom biračkom mjestu koje se nalazi u Splitu i koje će biti upisano u zahtjevu", rekao je Dario Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Isto vrijedi i ako znate da ćete se nalaziti na određenom mjestu u inozemstvu. No, ako nemate pojma gdje ćete se nalaziti, možete izvaditi potvrdu s kojom ćete glasovati bilo gdje.

Prva opcija je da popunite jedan od dva formulara, ovisno o tome što točno trebate, i onda ih odnesete u nadležni ured. No, ako sve to želite učiniti preko interneta, možete to napraviti putem sustava e-Građani. Ondje morate upisati nekoliko podataka, svoju adresu, a Ministarstvo će vam dodijeliti najbliže biračko mjesto.

Statistički podaci kažu da sve više prijava dolazi upravo putem sustava e-Građani.

"Godine 2016. je 85 posto zahtjeva došlo klasičnim putem, a samo negdje oko 15 posto putem e-Građana, dok je ove godine već sada taj odnos negdje na oko 65-35. Znači, 65 posto klasičnim putem, a 35 putem e-Građana", rekao je Nekić.

Rok za promjene preko interneta je danas do ponoći ili, za one koji preferiraju to obaviti osobno, do kraja ranog vremena nadležnog upravnog tijela.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr