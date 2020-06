Održano je osmo predizborno sučeljavanje na DNEVNIK.hr-u. Gosti Mislava Bage odgovarali su na aktualna pitanja o zdravstvu. Pogledajte kako su odgovorili na pitanje je li viski ili bombonijera doktoru mito.

Na osmom po redu tematskom sučeljavanju, Mislav Bago na temama o zdravstvu sučelio je kandidate najjačih političkih stranaka. U debati su sudjelovali Maja Grba-Bujević (HDZ), Rajko Ostojić (Restart), Milan Vrkljan (Domovinski pokret) i Marina Budimir (Most).

Gosti su govorili o mjerama borbe protiv koronavirusa, radu bolnica i listama čekanja, a na kraju sučeljavanja Bago ih je pitao je li boca viskija i bombonijera mito.

Za Milana Vrkljana iz Domovinskog pokreta to nije poželjno, ali je realnost. ''To je tradicija u hrvatskom narodu, još od vračeva'', poručio je.

''Ja to ne volim i ne prihvaćam, liječnici rade svoj posao i za to su plaćeni. Ne treba donositi poklon liječnicima. Najveći poklon mi je bio kad su mi pacijenti očistili auto od snijega'', ocijenila je Mostova Marina Budimir. Maja Grba-Bujević iz HDZ-a rekla je da nema potrebe da liječnicima itko išta daje. ''Moji pacijenti znaju da ja to ne volim, ako nešto dobijem to ostane na odjelu'', rekao je SDP-ovac Rajko Ostojić.

Gosti su redom odbacili teorije da je 5G mreža dovela do korone. ''Neka promijene temu'', kratak je bio Ostojić, a Grba-Bujević je samo naglasila da to nije istina. ''Previše smo išli u školu da bismo u to vjerovali'', istaknuo je Vrkljan. Budimir naglašava da to nije točno. ''Držanje mobitela i mikrovalna su štetniji od 5G i 4G mreže'', rekla je.

Provjerio je Bago i bi li htjeli biti ministri. ''Ne baš'', rekla je uz osmijeh Grba-Bujević. Kasnije je objasnila da je to zato što ''imamo krasnog ministra Vilija Beroša''. Vrkljan kaže da će biti kako stranka odluči, a Budimir da bi pristala. ''Već sam bio ministar, imamo široku klupu tko sve može biti ministar ili ministrica'', odgovorio je Rajko Ostojić.