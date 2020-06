Dalija Orešković u Dnevniku Nove TV objasnila je zašto u njenoj koaliciji nije i stranka Možemo, koje reforme su nužne Hrvatskoj, čiju bi većinu u Saboru podržala, a progovorila je i o tome kako joj je već nuđeno mjesto u Vladi.

Ove izbore pamtit ćemo po još jednom fenomenu. Mnoge su stranke shvatile da bez zajedničkog udruživanja nemaju šansu za politički opstanak. Pa su se tako udružili Stranka s Imenom i Prezimenom, Fokus i Pametno.

Što ta nova koalicija nudi biračima, ali i tko su im prihvatljivi partneri razgovarali smo s Dalijom Orešković.

Na pitanje zašto se njena koalicija nije udružila sa onom koju predvodi stranka Možemo, s obzirom da se bore za iste glasove, Orešković je rekla da biračko tijelo nije isto te da misli da se hrvatska budućnost rješava u centru te da koalicija u kojoj je Radnička fronta više nije centar.

"Mislim da su u ušli u prostor lijevog radikalizma", obrazložila je Orešković

Upitana kako to da je u istoj stranci s gradonačelnikom Vrgorca Antom Pranićem koji se protivio ratifikaciji Istanbulske konvencije, rekla je kako on nije protiv Istanbulske konvencije.

"Evoluirao je u svojim stavovima. Smatram da je to prirodno i normalno za mladog čovjeka koji se razvija, raste i uči. Smatram da je to pozitivna pojava na političkoj sceni", rekla je Orešković.

"Nismo za kikiriki reforme"

Dodala je kako neće ni s kim koalirati.

"Mi sigurno ne ulazimo u Sabor kako bismo podržavali one opcije koje će provoditi kikiriki reforme. U Hrvatskoj mi imamo najkonkretniji program", dodala je.

No što ako joj Davor Bernardić ponudi da bude ministrica pravosuđa, bi li pristala i provodila reformu u njegovoj Vladi?

"Ne. Temelj svih reformi, polazište i počelo je teritorijalni preustroj i reforma javne uprave. HDZ dokazano ne želi takve promjene, a SDP je od njih odustao iz svojih kalkulantskih razloga. SDP je pokazao da nije u stanju razmišljati o razvojnim potrebama ovog društva. Dva puta su došli na vlast i oba puta su bili nespremni", kazala je.

Na pitanje zašto bi netko glasao za njenu koaliciju kad 10 dana prije izbora kaže da neće ni s jednima ni drugima te nisu li glasovi za njenu opciju - bačeni glasovi, rekla je da nisu.

"Bačeni glasovi su oni koji su zadnjih 30 godina glasali za one koji kradu. Temeljni modus postojanja HDZ-a s jedne strane korupcija i klijentelizam, kojih se oni ne mogu odreći. S druge strane, SDP nije u stanju misliti o razvojnim potrebama ovog društva. To nas je dovelo u ovo stanje. Glasovi dani za te političke opcije su bačeni glasovi. Nada se nalazi u političkom centru", ponovila je.

"Glas za treću opciju nije bačeni glas"

Kaže da se zadnjih 30 godina medijski nabijao pritisak da je glas za treću opciju bačeni glas.

"Nije bačen glas. Mi ćemo raditi pritisak. Uporan, konstantan i dosljedan. Većina ispitivanja javnog mnijenja pokazuje da građani žele reforme. Vi meni govorite da bismo mi trebali koalirati s opcijama koje ne žele reforme.

Na ponovljeno pitanje bi li ušla u Vladu da joj Andrej Plenković ili Davor Bernardić ponude da provede reformu pravosuđa, iznenadila je odgovorom.

"Pa to mi je s jedne strane već bilo ponuđeno. Od strane SDP-a“, rekla je.

Na pitanje tko ju je zvao, je li to bio Davor Bernardić, rekla je: "Ne. Preko svojih posrednika, on nikad nema dovoljno hrabrosti", rekla je i dodala da je to bilo nedavno, prije nego je formirala politički centar.

"A reći ću vam i zašto. Zato što se problemi hrvatskog društva ne mogu riješiti samo kroz pravosuđe. Pravosuđe je samo jedan mali kamenčić. Podloga svih reformi koje su potrebne ovom društvu su teritorijalni preustroj, reforma javne uprave, jake antikorupcijske mjere, kontrola javne potrošnje, odgovornost vlasti, smanjenje proračuna“, nabrojila je.

"Ja ću ući u onu Vladu koja je spreman uvesti Hrvatsku na put prosperiteta.

Za kraj je rekla da nije isključeno da jednog lijepog dana i ona bude premijerka.

"Možda puno prije nego što vi mislite", zaključila je.



