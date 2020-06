U GONG-u smatraju kako je procedura neprecizna te da Milanović ima priliku unaprijed objasniti pravila.

GONG je pozvao predsjednika Zorana Milanovića da javno pojasni na koji način će nakon izbora provoditi konzultacije sa zastupnicima radi imenovanja novog mandatara.

Traže i pojašnjenje procedura kojima će se točno utvrditi tko raspolaže potporrom od najmanje 76 zastupnika.

"GONG poziva predsjednika da pojasni načine na koje će javnost izvještavati o tijeku i rezultatima konzultacija. Ovaj poziv čini nam se još važnijim u svjetlu činjenice da je aktualni predsjednik i sam u jednom recentnom intervju izjavio da je Ustav po pitanju procedura i rokova vezanih uz povjeravanja mandata za sastavljanje Vlade u nekim stvarima nedorečen", rekli su u priopćenju.

Kažu da su 2015. isto pozvali tadašnju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Objašnjavaju da je to zbog toga što ustavne odredbe koje se odnose na proceduru određivanja mandatara nisu dovoljno precizne. No kažu da se ona na to oglušila.

"Događaji koji su uslijedili, tijekom pokušaja aktera da formiraju parlamentarnu većinu, potvrdili su da su naši strahovi bili opravdani. Da stvar bude gora, upravo je predsjednica iskoristila nedovoljnu preciznost odredbi te se, pripremama za imenovanje privremene nestranačke Vlade bez da je prethodno nekome povjerila mandat, pokušala nametnuti kao glavna politička akterica u državi. Takav scenarij ozbiljne političke krize i neizvjesnosti izbjegnut je ubrzanim, za građane nedovoljno transparentnim dogovorom političkih aktera", upozoravaju u GONG-u.

Kažu da se ništa nije promijenilo od tada te da se nekoliko tjedana uoči novih izbora nalazimo u istoj situaciji.

"Procedura imenovanja mandatara i dalje ima manjkavosti na koje smo prethodno upozoravali: rokovi i načini provođenja konzultacija predsjednika s političkim akterima nisu precizno propisani, a potpisi novoizabranih zastupnika koji su se ustalili kao običajno pravilo nisu ustavna kategorija te time ne obavezuju ni Predsjednika Republike ni same zastupnike", kažu u GONG-u i dodaju da Zoran Milanović sada ima priliku građanima dati nužna objašnjenja.