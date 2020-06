Nastavljamo s našim serijalom u kojem vam donosimo profile čelnika stranaka koji se bore za prestižnu funkciju predsjednika Vlade. Predstavljamo vam politički put šefa SDP-a i predvodnika Restart koalicije Davora Bernardića. Nesuđeni fizičar, svoju karijeru u politici počeo je graditi već s 18 godina. Uz nepoznate detalje iz života Davora Bernardića, evo kako je izgledao taj njegov put.

Na tron SDP-a Davor Bernardić zasjeo je prije tri i pol godine. Danas, vodi tim za svoje prve parlamentarne izbore kao šef.

"Uvijek priznam krivicu, ali strog sam prema najbližim suradnicima, ono što cijenim iznimno je rad, dakle, kod mene se mora jako puno raditi, to su moji standardi i kad vidim da netko zabušava to mi kvari opći dojam", kaže Bernardić. Cilj mu je postati premijer.

"U Davoru Bernardiću sam, ali zaista uvijek imao osobu koja me podržavala, koja je bila odličan suradnik, sad smo došli u jednu drukčiju obrnutu poziciju, a to je da je nekad Beba, kako smo ga zvali, Davor Bernardić, nositelj liste, budući premijer, a ja sam na kraju njegove liste i pomažem njemu", kaže Ivo Josipović.

Inatljivo dijete s dozom iznadprosječenosti

Četrdesetogodišnji Davor u politici je od svoje osamnaeste. Prešao je put od foruma mladih SDP-a do šefa zagrebačke organizacije, bio je predsjednik gradske Skupštine, zastupnik u Saboru.

"Volim ovaj posao, to je poziv, hoću nešto dobro napraviti za našu zemlju, zbog tog sam ušao u politiku iz bazičnog osjećaja da se borim protiv nepravde, nepravda mi smetala kad je Hrvatska pljačkana krajem devedesetih godina“, kaže.

Rođen je u Zagrebu. Za sebe Bernardić kaže da je bio inatljivo dijete. Prehranjivao se i radio od svoje četrnaeste, još u osnovnoj školi zaljubio se u fiziku. "Inspirirao me Nikola Tesla još dok sam bio mlad, dakle u petom razredu osnovne škole sam počeo čitati Tesline izume“, kaže Bernardić.

Zato je i upisao srednju tehničku školu Ruđera Boškovića. Njegova mentorica iz fizike pokazuje ocjene - sve same petice. "On nije imao karakteristike učenika koji se mogu karakterizirati kao štreberi, jer je znao nekad izostati s nastave, otići negdje, baviti se sportom, bio je svakidašnje dijete s jednom crtom iznadprosječnosti", prisjeća se njegova profesorica.

"Rocky Balboa hrvatske politike"

Osvajao je nagrade na natjecanjima iz fizike. Na natjecanjima, a potom i na fakultetu družio se s Emilom Tafrom. Bernardića opisuje kao inteligentnog i nepokolebljivog.

"Ima jedan specifičan humor koji mnogi možda baš sasvim ne kuže, ali nakon što je bila popularna serija Teorija velikog praska, onda su mnogi počeli kužit takvu vrstu humora“, govori Emil Tafra.

Na fakultetu je Bernardić upoznao i buduću suprugu, no u kampanju je ušao razveden. Druženje s Tafrom nastavio je i u stranci. "Više puta je bio otpisivan, više puta je bilo proglašavano da od njega neće ništa biti i da će propasti i sad kao predsjednik SDP-a, a u svemu tome je opstao... ako je netko Rocky Balboa hrvatske politike onda je to Davor Bernardić", ocjenjuje prijatelj.

"On je izuzetno pošten, ali je to sve previsoko za njega"

Nije bio favorit, ali je prije deset godina pobijedio i postao šef zagrebačkog SDP-a. Čestitao mu je i Mirando Mrsić.

"Bilo mi je jasno da u trenutku kad je preuzeo gradsku organizaciju da će on pokušati osvojiti na nacionalnoj razini SDP, ima vrlo veliku ambiciju koja nažalost nije vezana uz njegove sposobnosti kao političara", kaže Mrsić. A da osvoji zagrebački SDP, Bernardiću je, tvrdi Mrsić, pomogao Milan Bandić iako više nije bio u toj stranci.

"U onom trenutku kad se odlučio kandidirati za predsjednika gradske organizacije, onda je Davor ujutro po vlastitom priznanju otišao na Svetice trčati s Milanom Bandićem tražiti dopuštenje da se kandidra to sve govori o njihovom odnosu."

Slično tvrdi i Ivan Šikić Šika, kojeg nazivaju političkim ocem Milana Bandića. Nekad prvi čovjek općine Peščenica, u istom uredu, danas s 88 godina je volonter.

"On je dobar dečko, ali je to sve previsoko za njega sve. Meni je žao, on je inače pošten dečko, izuzetno pošten, čak ne spada u tu politiku jer tu ima sve i svašta, od goreg oca i gore matere“, kaže Šikić.

Opisuje i kako je s Bandićem pomogao da Bernardić osvoji zagrebački SDP. "Pomogli smo tako da smo rekli članstvu koje nas sluša, gdje je odnos korektan, da bude sve ok, da mu vjeruju i da idu za njim i da glasaju za njega."

"To znači da ste imali utjecaj u SDP-u i kad ste otišli, i Milan Bandić?

"Apsolutno hvala Bogu, i Milan Bandić, sigurno mu nije odmogao.

Milan Bandić o Bernardiću danas ne želi, a prije četiri godine govorio je: "To su sve moja djeca, prije 90-e bi rekli skojevci, a poslije 90-e mladež!", "Pa dobro je ako je od profesora nešto naučio, a ja mu želim da jednog dana bude bolji od profesora."

"Bio je jedan od onih koji su najgore dočekani"

Prije četiri godine krenuo je u osvajanje vrha stranke. I pobijedio. Nije mu naštetila ni činjenica da je iste godine uhvaćen u vožnji pod utjecajem alkohola. No i danas mu u stranci neki zamjeraju da nema karizmu ni liderstvo, da svojim istupima šteti SDP-u.

"Bero je bio jedan od onih političara koji su najgore dočekani, on je kad je ušao u utrku za predsjednika stranke imao je ozbiljnu unutarstranačku oporbu što je legitimno i legalno, međutim, bio je na udaru vrlo oštrih, neki put i podmetanja“, kaže Josipović, ali ga i hvali.

"Prvo on ima nešto što nemamo često u politici, on je simpatičan, on je drag čovjek, topla duša što bismo rekli.“

A uz ruže, ženama je za Dan žena dodijelio i uvredu. Manjak žena u svom timu za izbore pravdao je riječima da mu trebaju dokazani operativci. Na to je reagirala i Željka Antunović. "Ovakve izjave nanose ozbiljnu štetu političkoj vjerodostojnosti čitave stranke, a mislim da su na neki način i autogol samog predsjednika!"

Političke protivnike još gore časti, a često je meta na društvenim mrežama zbog svojih objava. Uvrede na svoj račun, kaže, dobro podnosi.

"Nažalost, rano sam ostao bez oba roditelja, tako da sam postao imuniji na stres još u mladosti. A jednostavno, kroz sport, boks, nekad košarku, onda planinarenje na Sljemenu izbacujem tu negativnu energiju punim snagu“, kaže Bernardić.

I uvjerava - borac je koji ne odustaje i kad padne uvijek se digne. Još jedan test čeka ga u nedjelju.

