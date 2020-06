Predsjednik SDP-a Davor Bernardić predvodi Restart koaliciju na parlamentarnim izborima.

Danas je sa suradnicima i partnerima predao koalicijske liste Državnom izbornom povjerenstvu.

Bernardić danima šalje poruke da će biti sljedeći premijer, a do toga prošao je i težak put slaganja lista, nezadovoljstva. Tu je i izborni program koji su kritičari nazvali skupom lijepih želja.

O tome, ali i mogućim potezima ako postane premijer, s Davorom Bernardićem u Dnevniku Nove TV razgovara Mislav Bago.

"Na listama su najjači ljudi, isti princip kao za europske izbore, optimist sam i vjerujem u pobjedu", odmah je poručio Benardić odgovarajući na pitanje o imenima koja su se našla na listama.

Upitan kako misli s još osam stranaka biti na vlasti kaže: "Postoji jasan dogovor unutar koalicije što nam je cilj, a to je da uvedemo promjene u ovoj zemlji. Svi koalicijski partneri dobili su mandata sukladno svojoj snaziž. Mi smo u SDP-u najodgovornije pristupili tom poslu koaliranja".

O Čačićevim izjavama

Mislav Bago ga je pitao kako će birači vjerovati da koalicijski partner Čačić neće prvi prebjeći nakon izbora kada izjavljuje da čelnik koalicije čiji je dio "ne zna ništa o tom poslu" i ne isključuje mogućnost da koalira s HDZ-om nakon izbora. Bernardić odgovara:

„Zato što ćemo dobiti najviše mandata. Kao što znate, gospodin Čačić ima osebujan stil, ali je bio ministar u dvije SDP-ove vlade, mislim da je njegova orijentacija, ako hoćete i svjetonazorska, puno bliža ljevici. Ja mu nisam glasnogovornik niti imam potrebu ga braniti, poslao je jasnu poruku da je Restart koalicija njihov prvi izbor.“

"Hajduković je sam predložio Sabinu Glasovac"

Upitan zašto je Domagoj Hajduković drugi na listi u izbornoj jedinici Bernardić kaže da je to bio njihov međusoban dogovor.

„Na neki način je i sam predložio Sabinu Glasovac, ja sam to prihvatio. To je njegov izbor, ja sam prihvatio tu inicijativu jer je važno poslati poruku jednog snažnog tima i da stranka apsolutno stoji iza njega jer je proživio teško razdoblje, pogotovo zadnjih tjedan dana“, rekao je.

Kakva se poruka šalje kada prozivajući Vladu Andreja Plenkovića za korupciju ima na listi Željka Sabu koji je osuđen, Bernardić kaže da je on rehabilitiran.

"Naši ljudi su na listama čisti, mi smo na strani interesa građana, a oni drugi su na strani svojih interesa. Mi smo dva različita svijeta. Ne mogu vrijediti različiti kriteriji. Naš zadatak je da se reformira pravosuđe. Sudstvo mora biti dostupnije građanima, i praksa mora biti ujednačena. Za to ćemo se boriti", kaže.

O glavnom državnom odvjetniku:

"Kad je Plenković šutnuo Dinka Cvitana, koji sad hoda s tri tjelohranitelja, i doveo Dražene Jelenića koji tri godinenije proscesuriao korupciju. Mi ćemo gledati izvješće o radu glavnog državnog odvjetnika. Gopođa koja je predložena bila je zamjenica Jelenića, a on tri godine nije procesuirao korupciju", rekao je Bernardić.

"Želim da nas kao vladu pamte za sva vremena"

"Vjerovat ćete mi nakon izbora, mi smo najjači tim, bit ćemo najkompetentnija vlada u hrvatskoj povijesti. Ne želim da budemo popularni jedno vrijeme, želim da kao vlada budemo zapamćeni za sva vremena po dobrom poslu koji smo napravili. Mi moramo provesti odlučne reforme jer bez toga neće ići. Jednostavno je potreban restart", uvjerava Bernardić.

Što kaže na komentare nekih koji kažu da je najbolje da do kraja kampanje šuti Bernardić odgovara: "Ne obazirem se na te komentare. Naučio sam da me napadaju. Stalno sam pod napadima, to je politička arena. Ušao sam u ovaj posao da nešto promijenim, zbog dječačkog ideala."