Predizborne aktivnosti u punom su jeku. Izbori su raspisani za 5. srpnja, a krajnji rok za predaju lista Državnim izbornom povjerenstvu je 16. lipnja.

O tome je li trebalo raspisivati izbore u vrijeme epidemije, poruci koju je predsjednik Zoran Milanović poslao rekavši kako vjerojatno neće uopće glasati te ostalim temama vezanim uz izbore i kampanju prije njih, više je kazao gost Dnevnika Nove TV Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja.

Smatra da je sada dobro vrijeme za izbore. "Naročito ako je kampanja kratka, ako je fokusirana, to može biti dobro za Hrvatsku. Bilo bi šteta gledati još tri ili četiri mjeseca ovo mučenje. Mislim da nije najlošije vrijeme", kazao je.

Izjava Zorana Milanovića o glasanju

Za izjavu predsjednika Zorana Milanovića o tome kako vjerojatno neće uopće glasati kazao je: "Uz svo dužno osobno poštovanje i poštovanje prema funkciji Predsjednika, radi se o rijetko neodgovornoj i štetnoj poruci. O jednoj poruci koja ne odražava niti funkciju predsjednika Republike Hrvatske, niti ono što bi javne ličnosti trebale raditi, a naročito političari".

"Naime, nikoga nije briga za koga će Zoran Milanović glasati, već je važno dati poruku da se na izborima treba sudjelovati pa makar prekrižili taj listić ili glasali preferencijalno. Ako to govori osoba koja vodi ovu zemlju ili je barem jedan od stupova ove zemlje, onda možete misliti što misle mladi ljudi", kazao je Jokić.

"Upravo je u građanskom odgoju i obrazovanju ta činjenica da možete uživati u demokratskom pravu izrazito važna, a nije na čast Predsjedniku Republike Hrvatske da se tako izražava i trebao bi pokazati malo više odgovornosti. Lagano je biti frajer ili frajerica u privatnom životu. Međutim, kada obnašate neku dužnost, javnu dužnost, to uz sebe vuče i odgovornost", objasnio je.

Mladi veliki potencijal

Smatra da mladi većinom ne slušaju što Predsjednik ili predsjednik Vlade govore.

"Ali znate što, svi zajedno u javnom prostoru bi trebali činiti to da ulažemo u demokratski potencijal mladih, da im dokažemo da njihov glas nešto vrijedi i da mogu i trebaju sudjelovati na izborima i na taj način krojiti i svoju sudbinu i sudbinu svojih bližnjih", istaknuo je Jokić.

Komentirao izjavu premijera Plenkovića

Komentirao je i izjavu premijera Plenkovića kako se radi o distanciranju predsjednika Milanovića od predsjednika SDP-a Davora Bernardića dok Bernardić smatra da se radi o razini neutralnosti koju HDZ ne može pojmiti.

"Radi se o trivijalnim interpretacijama jedne odluke koju bi svi trebali interpretirati na isti način, a to je upravo to - da svi trebaju u što većem broju sudjelovati u tom festivalu demokracije. Ne treba zaboraviti - u Hrvatskoj ionako puno ljudi ne glasa, a ako taj broj još dodatno padne, ako padne ispod 50 posto, onda bi se trebali zapitati kakav to demokratski poredak imamo", kazao je Jokić.

Dodaje da, što se tiče čelnika političkih stranaka, oni će svaku izjavu i svaki trenutak iskoristiti u vlastite svrhe "često ne misleći na opće dobro".

Izlaznost na izbore

Za izbore pod posebnim mjerama, s maskama, kaže da, s obzirom na nedavne promjene u odlukama od izrazito restriktivnih mjera do izrazito liberalnih - nije za očekivati da će 5. srpnja biti neke posebno restriktivne mjere.

"Na izlaznost birača će uvelike utjecati nešto drugo - ima li nekih poruka, ima li nekih emocija, ima li nekih ljudi koji će ih ponukati da izađu na izbore. Neće se oni bojati nužno stajati u redovima već, bojim se da neće imati koga prepoznati, niti koje ideje prepoznati", navodi Jokić.

Niti jedna politička stranka s ozbiljnim idejama

Kaže da za sada niti jedna politička stranka nije izašla s nekim ozbiljnim idejama niti programom.

"Sve se svodi na personalne borbe i na estradizaciju politike. Hrvatskoj izrazito štete obje te stvari. Estradizacija na način da to postane trivijalna stvar, a personalne borbe na način da se ljudi koju obnašaju ili žele obnašati najodgovornije dužnosti međusobno prozivaju najgorim riječnikom, uličnim riječnikom koji ne možete vidjeti ni u ne znam kakvom bircuzu u zapadnom dijelu Zagreba", kazao je i dodao da je to hrvatska politika.

"Trenutno se ne bavi važnim stvarima, a ima tema koje nam slijede i koje nužno treba otvoriti", rekao je Jokić. Smatra da se radi o velikom gospodarskom deficitu i velikoj gospodarskoj neizvjesnosti.

"Ona će se odraziti na obje strane rada, kako na radnike, tako i na poduzetnike. Političke stranke bi trebale adresirati nesigurnost rada s jedne strane, a s druge strane uvjete poslovanja poduzetnika u Hrvatskoj", istaknu je Jokić.

Sustav obrazovanja važna tema

"Osim toga, trebale bi se otvoriti neke druge, vrlo važne, teme. Jedna od njih je sustav obrazovanja i kako će on funkcionirati u slučaju da se sama pandemija ponovno vrati. Drugo je kako funkcionira zdravstveni sustav i kako je to izvan ove korona-situacije. Naime, on je u velikim problemima. Mogli bi se baviti problemom pravosuđa i pravde u ovoj zemlji, da se ne zaboravi i taj element", naveo je Jokić i dodao da njega zanima hoće li itko od njih adresirati posebne skupine ljudi.

"Jedna od njih su mladi ljudi. Na njih su svi u hrvatskoj politici zaboravili. Još od 2000. nitko ih nije ni pokušao motivirati da na neki način sudjeluju u demokratskoj utakmici i u izbornoj utakmici", istaknuo je i dodao da bi bilo vrlo lijepo kad bi netko pokušao glas mladih osvijestiti i pojačati ga.

"Ti mladi ljudi imaju optimizam, oni žele doprinijeti ovoj zemlji, no nitko ne govori kakve su njihove šanse ovdje. Druga skupina ljudi su stariji ljudi. Ne samo kroz pitanje održivosti njihovih mirovina, nego i kvalitete starenja u Hrvatskoj, kvalitete života u poznoj dobi. Međutim, malo od toga ćemo čuti u ovoj kampanji i nadam se da ćemo svi zajedno promijeniti to, da otvorimo te važne teme", objasnio je Jokić i dodao da će svi sada uvući u svoje osobne borbe, reklamirat će se na različite načine.

Vraćanje u prošlost

"Ono što me posebno smeta je da će se vraćati u prošlost, umjesto u pitanjima o sadašnjosti. Njima vremeplov prošlosti itekako odgovara. Kad pričate o nekim drugim problemima, davnim problemima i kad pričate o tome kakvi ste vi, a kakav sam ja, onda je to ljudima zanimljivo možda u prvi mah, ali to ne dotiče ni mali promil problema s kojima se kao građani susrećemo", istaknuo je i dodao da bi bilo dobro da ih svi zajedno pitamo prava pitanja i da ih pitamo pitanje kakvu mi to hrvatsku trebamo.

Na vrhu tema je obrazovanje, a misli li da je sazrijelo vrijeme da se shvati u Hrvatskoj koliko je obrazovanje važno odgovorio je: "Ja se duboko nadam da prethodnih pet godina to i pokazuje. Naročito pokazuje ova situacija koja se sada događa. To je sustav i ti odgojno-obrazovni radnici - oni su pokazali jednu nevjerojatnu stvar - fleksibilnost. Da su preko noći, iz fizičkog okruženja, učionice, uspjeli realizirati online nastavu".

Obrazovanje izuzetno bitno

Smatra da se radi o fleksibilnom sustavu, sustavu koji može unaprijediti ovu zemlju.

"S druge strane imate roditelje koji su pokazali nevjerojatnu posvećenost obrazovanju svoje djece. I te učenike koji žele učiti. Sve to ukazuje da je obrazovanje ljudima važno. Nažalost, političke stranke prethodnih godina ne pokazuju da znaju upravljati tim sustavom i bilo bi dobro da u ovoj kampanji također se otvore pitanja - što je to obrazovanje, zašto je ono u zemlji važno, ali i znanost i kultura i što učiniti ukoliko se u rujnu dogodi da opet neće biti škole, a političari kakvi jesu, trenutno su u izbornoj utakmici i ne razmišljaju o takvim stvarima", zaključio je Jokić.

