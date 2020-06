U kampanji je do sada najviše je potrošila Restart koalicija, a najviše donacija primio je HDZ. Gošća Dnevnika Nove TV bila je članica Restart koalicije, Anka Mrak Taritaš. S njom je o financiranju kampanje, donatorima i mogućem traženju protuusluga, ali i drugim temama, razgovarala Sabina Tandara Knezović.

"To uvijek izaziva na jedan određeni način sumnju, ali nema tu protuusluga. Jednako tako vidim da je HDZ odmah spremno rekao da postoje donatori koji su uzeli od države određenu pomoć. Budući da je tek objavljeno tko je uzeo za treći mjesec, još će se vidjeti. Uvijek se dogodi da nešto uplatite u proračun ili vratite onome tko vam je donirao. Vidjet ćemo o čemu je riječ. Mi u ovom trenutku samo znamo tko je uzeo pomoć države za treći mjesec, ne znamo tko je uzeo pomoć za četvrti i peti mjesec. HDZ je, očito, znao sve i spremno to dočekao da pokaže se kako oni vode računa. Oni imaju sve podatke, mi nismo imali podatke. Da smo ih imali, vjerojatno bi nešto učinili. Nije to tema rasprave, na kraju ćemo vidjeti što je bilo i kako je bilo", kazala je Mrak Taritaš.

Za donatore koji su donirali Restart koaliciji i Domovinskom pokretu kaže kako to nije čudno. "Ja sam bila u nekoliko kampanja. Bila sam čak i u onoj kampanji u koju sam išla osobno pa kad smo vidjeli na kraju, jer nemate uvid u sve do samog kraja, onda se i meni dogodilo da smo vratili - vratili smo i nešto u proračun. Iz jednostavnog razloga - ne možete sve iskontrolirati, ne možete sve znati. Oni moraju imati određene podatke koje znate, ali zaista ne možete voditi računa o svemu. Ali kad se radi završni račun, onda imate priliku vidjeti i ništa to nije neobično i ne bi to bilo ni prvi put", objasnila je.

Zajamčen ulazak u Sabor

Visoko drugo mjesto u Zagrebu je zagarantiran ulazak u Saboru. O svojim ambicijama i vidi li se kao ministrica odgovorila je: "Moja ambicija je u ovom trenutku - odraditi dobro kampanju iako su ovi izbori apsolutno različiti od svega što smo imali do sada. Oni se rade na užasno visokim temperaturama, i kad vidim moje kolege kako hodaju u tamnim odijelima i bijelim košuljama, ja hodam cijelo vrijeme u lanu, pitam se 'kako vam je, kako vam je na toj vrućini?'. Ja u kampanji volim taj jedan osobni kontakt, volim kad nekog mogu pogledati u oči, kad mogu s ljudima razgovarati jer onda oni točno znaju. Ali pazim se cijelo vrijeme, naravno". Mrak Taritaš je istaknula da se radi o isforsiranim izborima.

"Bez obzira što sam ja na visokom drugom mjestu, ja cijelo vrijeme nastojim i nastojala sam odraditi maksimalno koliko se to moglo. Mi smo donijeli odluku da nema više skupova, nema više štandova, nema ničega", dodala je.

Na ponovljeno pitanje ima li ambiciju biti ministrica, kaže: "Ja se u ponedjeljak 6. srpnja želim probuditi s dobrim osjećajem. S osjećajem da je ovo dobro odrađeno, da imamo mogućnost formirati Vladu. Ja se uvijek bolje osjećam u izvršnoj vlasti, ali o tome u ovom trenutku ni ne razmišljam. Smatram da u životu treba ići korak po korak", objasnila je Mrak Taritaš i dodala da ima ima energije za to.

Voli vidjeti rezultate svojeg rada

"Ja sam arhitekt. I ja sam cijeli svoj život školovana. Volim vidjeti rezultat svojeg rada. Bez obzira jeste li arhitekt pa se bavite prostornim planiranjem, u jednom trenutku vidite rezultate svojeg rada. Arhitekti koji se bave projektiranjem, vide ono što su nacrtali da je izvedeno. Tako i ja u politici volim vidjeti rezultate svojeg rada - da ste nešto napravili, da su ljudi zadovoljni. Kad ste u oporbi, kao što sam ja bila, kad ste Saborski zastupnik, vi samo možete ukazivati", navela je.

Smatra da s gradskom ljevicom jako dobro surađuju. "Mi s njima odlično surađujemo u Gradskoj skupštini gdje smo zajedno oporba. Dogovaramo se puno stvari. Mislim da mogu biti dobri partneri i nakon izbora. Oni su jasno rekli da se nalaze od centra lijevo, mislim da su jasno rekli da nisu spremni ulaziti u Vladu nego su spremni poduprijeti nekakvu manjinsku Vladu. Tu je potencijal za razgovor i za dogovor. Idemo istim smjerom", objasnila je i dodala da u Gradskoj skupštini jako dobro surađuju.

O koaliciji s HNS-om

Za koaliciju s HNS-om kaže kako je ta stranka pokazala svoje pravo lice. "Sad su rekli da oni mogu sa svima. Mislim da njima nisu izgledni mandati. Znate ono - tko vas prevari jednom, prevarit će vas i drugi, treći i četvrti put", dodala je Mrak Taritaš.

Ističe da u Restart koaliciji nema onih koji bi otišli na drugu stranu i ode pregovarati s HDZ-om. "Mislim da smo čvrsto zajedno. Nema tu nekih, niti teoretskih šansi. Dogovorili smo se i mislim da je tu jedna zajednička ideja restarta", kazala je i dodala da 'restart' doživljava kao kod računala kad se ono "ugasi pa upali".

