Davor Bernardić je odstupio, Krešo Beljak je najavio da će razmisliti o svojoj odgovornosti, a što će učiniti Anka Mrak Taritaš koja je također doživjela izborni neuspjeh? O tome kako dalje s njom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Kad je uoči izbora gostovala u Dnevniku Nove TV Anka Mrak Taritaš rekla je da se 6. srpnja želi probuditi s leptirićima u trbuhu. Sada kaže da već od nedjelje navečer i prvih izlaznih anketa nije bilo leptirića.

"Probudila sam se s gorčinom, ali život ide dalje. Treba funkionirati na novi način", kaže Mrak Taritaš te dodaje kako nije iznenađena drastičnim padom preferencijalnih glasova u odnosu na izbore 2016. godine. Prije četiri godine dobila je 16300 glasova, a ove 2600.

"Kad sam 2016. išla u kampanju išla sam s 8. mjesta i radila sam žestoku kampanju, radila sam kao da sam sama. ovaj put to nije bio slučaj, to je bila zajednička kampanja Restart koalicije", kazala je te dodala kako sad smatra da je možda trebala biti aktivnija, no na prvom mjestu je bio Davor Bernardić i nije se mogla boriti protiv njega.

Za Bernardića kaže da se trudio i nastojao je najbolje, a sučeljavanja su mu bila stresna.

"Pametan je on dečko, nije zločest, ali za neke stvari morate imati karizmu. Građani moraju prepoznati da ste vi taj", kaže Mrak Taritaš te dodaje kako će se u petak sastati stranačka tijela njezine stranke Glas.

"Idem u Sabor, dogovaram klubove, neću u SDP-ov, neću podržati vladajuće, ni ovu vladu ni proračun. Bit ću oporba. Treba razgovarati sa svim platformama. Možemo ne taji da je nova zeleno-lijeva opcija. Odlično surađujemo u gradskoj skupštini, niz stvari smo već zajedno odradili, niz stvari koje Bandiću nisu prošle je zahvaljujući našoj suradnji", kazala je te dodala kako Bandića ne treba zaboraviti. Bliže se lokalni izbori, a on je u stabilnoj koaliciji s HDZ-om.

"Nakon rezultata u Zagrebu, HDZ će ići sa svojim kandidatom za gradonačelnika, možda će htjeti Bandićevu pomoć", kaže Mrak Taritaš te zaključuje da treba maknuti sujetu te vidjeti tko je najbolji kandidat lijevo od centra te stati iza njega.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr