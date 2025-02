Pametni suputnik za savršeno putovanje: kako AI mijenja način na koji istražujemo svijet

Zahvaljujući napretku umjetne inteligencije, putovanja su postala personaliziranija, jednostavnija i uzbudljivija. Zamislite da se budite u Parizu, a vaš pametni telefon vam već predlaže croissante iz najbolje obližnje pekare, rezervira vam stol u restoranu s pogledom na Eiffelov toranj i vodi vas kroz skrivena mjesta koja samo lokalci znaju. To više nije fikcija, to je stvarnost s najnovijom Galaxy S25 serijom.

Vaš osobni vodič u svakom trenutku

Nekada se snalaženje u nepoznatom gradu odnosilo na traženje adresa po papirnatim kartama i upitne savjete prolaznika. Sada je dovoljno uzeti u ruke pametni telefon i u nekoliko sekundi znate gdje ste, kako stići do sljedeće lokacije i koji je najbolji put bez gužvi. Zamislite da šetate ulicama Rima i vidite zanimljivu zgradu, samo je zaokružite na zaslonu pomoću Circle to Search with Google značajke i odmah saznajte njezinu povijest. Nema više izgubljenih trenutaka, samo uživanje u otkrivanju novih destinacija.

PR (Foto: PR)

Brze rezervacije bez stresa

Putovanja su najljepša kad su spontana, ali organizacija može biti stresna. AI tehnologija sada pamti vaše navike, što znači da će vam pametni telefon automatski ponuditi idealne opcije za smještaj, restorane i aktivnosti. Primjerice, uživate u avanturističkim putovanjima? AI će vam predložiti najbolje lokacije za planinarenje u okolici, rezervirati vam bicikl za istraživanje ili vam osigurati najpovoljnije karte za lokalni prijevoz. Bez stresa, bez gubljenja vremena.

Sve važne informacije na dohvat ruke

Svi smo barem jednom iskusili onaj trenutak panike kada ne možemo pronaći putovnicu, avionsku kartu ili hotelsku rezervaciju, no sada je sve digitalizirano. Samsung Wallet omogućuje pohranu svih važnih dokumenata, od avionskih karata do rezervacija smještaja.Zahvaljujući sigurnosnim mjerama poput Knox Matrix sustava, vaši podaci su sigurni, a vi se možete posvetiti uživanju.

Profesionalne fotografije u svakom trenutku

Svaka destinacija ima svoje priče, a najbolji način da ih zabilježite su nevjerojatne fotografije. Galaxy S25 serija donosi unaprijeđeni ProVisual Engine s ultra širokim senzorom od 50 MP, omogućujući vrhunsku kvalitetu snimaka, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Audio Eraser tehnologija osigurava da vaši videozapisi budu bez neželjenih zvukova u pozadini, a sve se automatski pohranjuje u cloud, pa nikada više nećete ostati bez prostora za sve videozapise.

SmartThings povezivost

Zamislite da se vraćate u stan nakon svog putovanja, a vaš pametni telefon već priprema ugodnu atmosferu, podešava svjetla, klima-uređaj i pušta vašu omiljenu glazbu. Pomoću SmartThings aplikacije možete povezati sve svoje pametne uređaje i daljinski ih kontrolirati, te uživati u personaliziranoj udobnosti bez napora.

PR (Foto: PR)

Manje opreme, više slobode

Putovanja su postala jednostavnija i slobodnija – bez viška stvari i briga, sada možete u potpunosti uživati u novim avanturama. Umjetna inteligencija donosi novu dimenziju putovanjima, a više ne postoji razlog da se mučite s planiranjem i organizacijom. S pravim pametnim telefonom, vaše putovanje postaje jednostavnije, uzbudljivije i potpuno personalizirano.