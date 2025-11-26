Ova županija bilježi povijesnu stanogradnju i rast broja novorođenih beba

U županiji naviknutoj na izazove, raste broj novorođenih beba. U jedinom županijskom rodilištu, u sisačkoj Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić, u prvih devet mjeseci ove godine na svijet je stiglo 534 djece, čak 74 bebe više nego u istom razdoblju lani.

Župan Ivan Celjak naglašava da se dio majki odlučuje roditi i izvan županije, pa stvarni broj novorođenih nadmašuje službene podatke. Novi trend, dodaje Celjak, daje razlog za optimizam i potvrđuje da dobro pogođene lokalne i državne mjere mogu preokrenuti dugogodišnje negativne obrasce.

Župan Ivan Celjak u obilasku novog vrtića (Foto: PR)

U posljednjih nekoliko godina, Sisačko-moslavačka županija intenzivno radi na kreiranju poticajnog okruženja za mlade obitelji.

„Kvaliteta života osjetno je porasla. Obnovljen je zdravstveni, obrazovni i socijalni sustav, a paralelno ulažemo u gospodarstvo. Iz državnog proračuna financira se izgradnja 59 zgrada diljem županije, što mnogim obiteljima omogućava rješavanje stambenog pitanja“, ističe župan Celjak.

Više od tisuću novih stanova

Na tržištu koje bilježi manjak novih stanova, Sisačko-moslavačka županija upravo prolazi kroz najveći građevinski zamah u posljednjih šest desetljeća. Od ukupno 59 višestambenih zgrada koje se financiraju iz državnog proračuna, njih 43 već je izgrađeno i useljeno. Izgradnja novih zgrada, predstavlja jednu od najkonkretnijih demografskih mjera, odnosno stvaranje realnih uvjeta da mlade obitelji ostanu, ali i da se vrate ili dosele na područje županije.

Novoizgrađena višestambena zgrada u Sisku (Foto: PR)

Kada se izgradi svih 59 zgrada, u Sisačko-moslavačkoj županiji na raspolaganju će biti više od tisuću novih stanova koji se nadovezuju na obnovljene i uređene obrazovne, zdravstvene objekte te domove za starije osobe.

„Sve što se danas događa predstavlja veliki iskorak u odnosu na razdoblje prije potresa. To je snažan temelj za demografski rast, ali i za buduće razvojne projekte“, zaključuje Celjak.

Dodatno, Sisačko-moslavačka županija je jedina u Hrvatskoj koja je samostalno izgradila i opremila novi dječji vrtić „Zvjezdice“ s prostorom za 12 jasličara i 44 djece vrtićke dobi čime se izravno odgovara na višegodišnji nedostatak predškolskog kapaciteta.

Besplatan boravak uz hospitalizirano dijete

Sisačko-moslavačka županija financira besplatan 24-satni boravak roditelja uz hospitalizirano dijete u Općoj bolnici dr. Ivo Pedišić Sisak. Program je namijenjen djeci do 18 godina te roditeljima njegovateljima i skrbnicima punoljetnih osoba s invaliditetom.

„Ovim programom pomažemo djeci da se osjećaju sigurnije i roditeljima da budu uz njih kad je najpotrebnije“, zaključio je župan Celjak.

Zgrada županijskog vrtića Zvjezdice u Sisku (Foto: PR)