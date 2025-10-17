Otvoren prvi Desk&Co coworking prostor u Zagrebu – spoj dizajna, fleksibilnosti i modernog načina rada

Desk&Co TOZ prvi je coworking prostor koji je otvoren pod novim brendom Desk&Co, iza kojeg stoji The Office Company u partnerstvu s Adria Commodities koji su vlasnici prostora. Novi prostori, smješteni u potpuno renoviranoj upravnoj zgradi u sklopu TOZ kompleksa na zapadnom dijelu Zagreba, donose suvremeni koncept fleksibilnog zakupa poslovnih prostora, dizajniran prema najvišim standardima i opremljen vrhunskim Haworth namještajem.

Pr (Foto: Vedran Peteh / CROPIX)

Desk&Co je odgovor na sve veću potražnju za fleksibilnim uredskim rješenjima koja omogućuju tvrtkama da se brzo prilagođavaju tržišnim promjenama, bez potrebe za dugoročnim obvezama i kapitalnim ulaganjima. Novi prostori na adresi Poljačka 56 nude 55 potpuno opremljenih ureda različitih veličina, business club, zajedničke zone za rad i odmor, spremište za bicikle, tuševe, recepciju s administrativnim uslugama, kao i privatno parkiralište i optičku mrežu – sve uključeno u cijenu najma.

„Na temelju dosadašnjeg iskustva, kao direktor za Adria regiju u najvećoj svjetskoj kompaniji koja pruža usluge fleksibilnog najma prostora, uvidio sam da je potražnja za ovakvim oblikom najma u stalnom porastu. Kada smo vlasnici zgrade i ja razgovarali o planovima razvoja TOZ-a kao cjeline, stara upravna zgrada, koja je dio cijelog kompleksa, činila se kao idealan primjer onoga što je za današnji najam poslovnog prostora potrebno. Sada kada je potpuno renovirana i uređena, nudi sve što je današnjem zakupcu potrebno – fleksibilnost, dovoljnu količinu zajedničkih prostora, mogućnost parkinga, blizinu javnog prijevoza, blizinu glavnih prometnica, a lokacija je u mirnom dijelu zapadnog dijela Zagreba,“ izjavio Leonardo Zovko, većinski vlasnik tvrtke The Office Company.

Pr (Foto: Vedran Peteh / CROPIX)

Trend decentralizacije poslovanja, hibridnog rada i optimizacije troškova potiče sve više lokalnih i međunarodnih kompanija da se odluče za fleksibilne oblike zakupa. Serviced office modeli, odnosno coworking varijante radnih prostora, koji su nekada bili rezervirani za startupe i IT sektor, danas postaju mainstream rješenje za širi spektar industrija. Desk&Co TOZ spaja najbolje od oba svijeta – privatnost i profesionalnost klasičnog ureda te dinamiku i zajedništvo coworking zajednice, nudeći pritom dizajnerski uređene prostore i vrhunsku razinu usluge.

Pr (Foto: Vedran Peteh / CROPIX)

„Naš cilj je omogućiti tvrtkama da se fokusiraju na ono što rade najbolje – svoje poslovanje – dok mi brinemo o svemu ostalom. Desk&Co je više od prostora, to je cjelovito iskustvo suvremenog rada koje spaja dizajn, funkcionalnost i fleksibilnost. Ponosni smo što je upravo TOZ postao prva lokacija našeg brenda i vjerujemo da će postati primjer novog standarda uredskog zakupa u Zagrebu,“ dodao je Leonardo Zovko.

Pr (Foto: Vedran Peteh / CROPIX)

Tvrtka The Office Company specijalizirana je za izradu koncepata i opremanje uredskih prostora te upravljanje coworking i serviced office objektima pod brendom Desk&Co. Tvrtka je zastupnik brenda Haworth za hrvatsko tržište. Kroz kombinaciju vrhunskog dizajna, ergonomije i fleksibilnih rješenja, The Office Company pomaže klijentima da kreiraju radne prostore prilagođene suvremenim potrebama zaposlenika i poslovanja.

Pr (Foto: Vedran Peteh / CROPIX)