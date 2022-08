Stiže jesen, a vama svira jedna vrlo privlačna pjesma. Možda je stigla prilika koju ste dugo čekali ili ste se odlučili na neki novi početak. Zato lupite petom o pod i poduzmete nešto oko onoga što vam zaista puno znači. Jer postoji način…

Ako trebate financijski background kako ne biste svirali u prazno, već napravili točno ono o čemu ste sanjali, RBA je tu. Kako? Vrlo lako, uz dobro ugođeni gotovinski kredit u eurima.Ideja je da ostvarite to što želite, a ostanete u sveopćoj harmoniji.



Intro napravite sami, online. Dakle zatražite RBA gotovinski kredit i nakon što dobijete informativnu ponudu, dođite u najbližu RBA poslovnicu na kratki jam sassion, odnosno sastanak kako biste predali zahtjev. Ako sve bude svima dobro zvučalo, pri sljedećem susretu ćete potpisati on the record ugovor.

Da ne zaboravimo, nije bitno u kojem ste bankarskom bendu do sada svirali, RBA nudi gotovinski kredit i postojećoj i novoj postavi klijenata.



Dakle, pogledajte ponudu koju je RBA smiksala i poslušajte kako vam zvuči. Tonalitet je sljedeći - za RBA klijente je kamatna stopa 5,00% (EKS 5,85%)*, za iznose do 40.000 eura te na 10 godina. Ostali klijenti ostvaruju kamatnu stopu od 5,50% za iznose do 10.000 eura te na rok otplate do 7 godina. A svi se mogu „oglušiti“ na naknadu za obradu kredita jer je nema.

*Za iznos kredita 10.000,00 EUR s rokom otplate 84 mjeseca, uz fiksnu kamatnu stopu 5,00% za klijente banke mjesečni anuitet iznosi 141,34 EUR. Uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2022. i plaćanja interkalarne kamate do 30.9.2022. ona iznosi 39,73 EUR. Kamata za razdoblje otplate kredita je 1,872.56 EUR te je ukupan iznos za plaćanje 12,164.29 EUR. Efektivna kamatna stopa (EKS) je 5,85%. U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključen je trošak osiguranja plaćanja kredita u visini 1,5% iznosa kredita i mjesečna naknada za vođenje računa u visini 9,00 HRK/1,19 EUR.