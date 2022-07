Prije ljetne stanke, jučer je Tomić & Co. generalni zastupnik za BMW ekskluzivno predstavio strogo ograničeni broj M850i xDrive Gran Coupé THE 8 X JEFF KOONS te osvježeno izdanje dugoočekivane i najprodavanije BMW serije 3.

Od ukupno 99 proizvedenih THE 8 X JEFF KOONS jedan primjerak predstavljen hrvatskoj javnosti u društvu dugoočekivane i najprodavanije BMW serije 3.

U svom ekskluzivnom i popartističkom izdanju, od samo 99 proizvedenih automobila na svijetu, kojega su zajedno kreirali poznati američki konceptualni umjetnik Jeff Koons i bavarski automobilski div BMW, predstavili

su sportski i upečatljiv THE 8 X JEFF KOONS. Prema riječima prisutnih novinara i poslovnih partnera, radi se o najsloženijem dizajniranom vozilu u cijeloj BMW-ovoj povijesti.

Umjetnikov rad na eksterijeru ovog modela uključuje više od 200 sati prilagođenog lakiranja koji rabi 11 boja u upečatljivom pop grafičkom dizajnu, s nijansama plave boje te istaknutim žutim i srebrnim akcentima. Izvorni BMW 850i bio je prvi model serije 8 predstavljen davne 1990. godine i slavljen je kao ostvarenje nove perspektive naprednog automobilizma, privlačan poznavateljima koji eleganciju i performanse smatraju ultimativnim spojem savršenstva.

Predstavljeni primjerak THE 8 X JEFF KOONS također nastavlja ovu tradiciju, noseći titulu umjetničkog djela na kotačima.

Jeff Koons, jedan od najutjecajnijih i kontroverznijih multimedijalnih umjetnika današnjice, tijekom svoje karijere bio je pionir novih pristupa readymadeu, koji je uvijek testirao granice između napredne umjetnosti i masovne kulture te izazivao granice industrijske proizvodnje. “Moje izdanje BMW-a serije 8 moj je automobil iz snova!. Sportski je i blistav, ali i minimalistički i konceptualan. Na automobilu linije postaju sve veće na svom putu od haube prema prtljažniku, stvarajući osjećaj kretanja prema naprijed baš kao što to čini 'POP!' i elementi dizajna s potiskom pare.”- rekao je Jeff Koons.

O senzacionalnosti ovoga modela govori i činjenica kako je za potrebe aukcijske kuće Christie's u New Yorku, u travnju sav prihod od prodaje prvog primjerka automobila otišao dobrotvornoj organizaciji Međunarodnog centra za nestalu i izrabljivanu

djecu (ICMEC) koju podržava i sam umjetnik.

U istom okruženju, predstavljena je dugoočekivana i najprodavanija, redizajnirana i digitalno osvježena BMW serija 3. Svojom atraktivnošću impresionirala je sve vozače i suvozače zahvaljujući vrhunskom izgledu, kvaliteti materijala i visokoj tehnologiji.

BMW Serija 3 nudi izvanrednu dinamiku vožnje i sveobuhvatnu, tehnološki modernu podršku u novom sportskom dizajnu. Posebnosti BMW Serije 3 svakako su M Sport ovjes s čvršćim oprugama i amortizerima za izravne i agilne vozne karakteristike

te pomoćnik za vožnju unatrag. Također, uključeni su i drugi inteligentni sustavi za pomoć vozaču za optimalnu udobnost, kokpit orijentiran prema vozaču i inovativni BMW Curved Display s konceptom upravljanja na dodir.

Kuriozitet serije 3 su brojne inovativne tehnologije koje omogućuju ugodnu komunikaciju između vozača i vozila i to s BMW Curved Display-om koji pruža potpuni pregled svih važnih informacija. Neograničena povezivost kroz integraciju pametnog telefona omogućit će vam planiranje rute na svom pametnom telefonu te intuitivno upravljanje pomoću glasovnih naredbi. U BMW seriji 3 je dostupan i pomoćnik za vožnju unatrag koji pamti pokrete upravljača u zadnjih 50 prijeđenih metara, a pritiskom na tipku, vozilo se automatski vraća istim putem i točno na prethodno prijeđenu rutu. To znači da čak i izazovne situacije poput uske ceste, slijepe ulice ili uskog parkirnog mjesta, ubuduće neće predstavljati nikakav problem. Integrirani BMW Digital Key vaš pametni telefon pretvara u digitalni ključ, a osobni digitalni asistent koji će odgovoriti na sve vaše glasovne naredbe uvijek je uz vas.

