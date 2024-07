Od 25 do 25: Danijela i Patricia otkrivaju kako generacijski jaz unutar uspješne tvrtke okrenuti u svoju korist

Kada si u jednoj kompaniji pola svog života, onda poznaješ svaki njezin kutak. Znaš kako diše, poznaješ joj dušu; znaš njezine dobre strane, ali i one izazovne i zahtjevne. Rasteš zajedno s njom; ponekad se ljutiš na nju, ali je voliš. Kao u braku. I jedna i druga strana trebaju dati sve od sebe kako bi veza bila sretna i funkcionirala.

Vrlo dobro to zna i Danijela Mašić Zorić, stručnjakinja za planiranje i analizu, koja već 25 godina, odnosno pola svoga života radi u A1 Hrvatska. Jednako toliko godina postojanja slavi i sama kompanija.

Danijela Mašić Zorić, stručnjakinja za planiranje i analizu, A1 Hrvatska (Foto: A1 Hrvatska/PR)

"Unutar firme se promijenilo puno toga. 25 godina je dugo razdoblje i nema nas puno koji smo još uvijek ovdje od samih početaka. Bilo je uzbudljivo i izazovno biti dio firme koja se širi brzinom svjetlosti jer smo svi do jednoga osjećali taj uspjeh i sudjelovali u njemu. Naravno, u samom početku jako se osjećala ta energija rasta jer nas je bilo relativno malo. U svakom slučaju, ponosna sam što sam bila dio tog početka i osjećam da sam pridonijela jednom velikom i uspješnom projektu", priča nam Danijela.

Projektu zvanom A1, koji nas ni nakon 25 godina ne prestaje iznenađivati, olakšavati život i stavljati osmijeh na lice. Od prvih bonova i videopoziva, preko mParkinga i Homeboxa, do projekata koji su posvećeni ulaganju u zajednicu. Pomoć u razminiranju Hrvatske, očuvanje pčela i njihovog ekosustava kroz projekt GigaBEEtno, #BoljiOnline, samo su neki od onih koji su se realizirali u životu firme.

Patricia Poturiček, mlađa specijalistica u Ljudskim resursima, A1 Hrvatska (Foto: A1 Hrvatska/PR)

Kako generacijski jaz okrenuti u uspješno poslovanje

Svoj doprinos svakodnevno, posljednje dvije godine daje i Patricia Poturiček. Osim iste kompanije u kojoj radi s Danijelom, još je nešto veže uz nju – broj 25. Patricia je, naime, vršnjakinja s kompanijom u kojoj radi kao recruiter. S radošću se prisjeća svojih početaka kada je radila kao studentica u Ljudskim resursima, nakon čega je dobila ugovor na neodređeno. Bio joj je to, kaže, prvi znak da se trud i rad zaista cijene u A1.

"Najviše me veseli što veći dio mog dana prođe u direktnoj komunikaciji s različitim ljudima, pa često primijetim da mi dan proleti. Sve u svemu, rekla bih da je prilično dinamično, izazovno i zabavno, ali ponekad, kao i u svakom poslu, postoji neka određena doza stresa, međutim dokle god je to u nekim razumnim granicama, to je u redu", priča nam Patricia.

S jedne strane imamo seniore s 25 godina iskustva i mnoštvo utakmica u nogama, a s druge juniore koji se tek kreću hvatati ukoštac s izazovima tržišta. Kako razliku u godinama okrenuti u korist firme? Je li generacijski jaz prepreka uspješnom poslovanju? Nikako, složile bi se i Danijela i Patricia. Upravo suprotno, spoj iskustva i svježine dobitna je kombinacija i recept za uspjeh.

A1 Hrvatska (Foto: A1 Hrvatska/PR)

"Sigurno smo mi stariji puni iskustva koje je velika prednost, a još smo dovoljno mladi za mentalnu širinu i upijanje životnih i radnih novosti. Mladi, s druge strane, imaju više vitalne energije, fleksibilnosti i volje za upijanjem novih izazova. Svatko od nas može nešto ponuditi i naučiti", objašnjava Danijela, a Patricia dodaje kako se razlike među generacijama često manifestiraju u prioritetima, radnim navikama i pristupima. Primjerice, novijim generacijama često je bitnija fleksibilnost radnog vremena, mogućnost rada na daljinu, ali i ravnoteža između posla i privatnog života.

"Kako bismo generacijski jaz okrenuli u svoju korist, važno je prepoznati i iskoristiti prednosti svake generacije. Stariji zaposlenici mogu prenositi svoje iskustvo i mentorirati mlađe kolege, dijeliti praktične savjete i strategije za rješavanje problema, dok mlađi mogu donijeti svježe ideje i perspektive za probleme koji se dugo rješavaju na isti način. Njihova kreativnost i sklonost prema najnovijim tehnologijama i digitalnim alatima može potaknuti inovacije unutar tima. Integracija različitih generacijskih perspektiva može donijeti bogatstvo ideja, inovacija i uspjeha u modernom poslovanju", priča nam Patricia.

Od kliznog radnog vremena do letećih dadilja i dječjeg vrtića

Kao veliku prednost rada u A1 ističu klizno radno vrijeme, rad od kuće, mogućnost osobnog i profesionalnog razvoja, opušteno i zdravo radno okruženje.

A1 Hrvatska (Foto: A1 Hrvatska/PR)

"Mi smo svi unutar kompanije na 'ti' i prilično ležerno komuniciramo međusobno, bez obzira na senioritet i samu poziciju. Svatko ima priliku otvoreno iznijeti svoje ideje i načine razmišljanja bez ustručavanja", ističe Patricia. Danijela se slaže sa svakom njezinom riječi i dodaje: "Imamo podršku firme u različitim segmentima, od brige za zdravlje uz dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, pomoć u roditeljstvu kao što su leteće dadilje i dječji vrtić, pomoć za financijsku sigurnost uz subvencionirane kredite i slično. U svakom slučaju, osjećamo da se kompanija itekako brine o nama i pomaže nam i u sferi privatnog života."



Projekti, priznanja i nagrade firme posebno se slave i imaju posebno mjesto. I na policama, i u srcima zaposlenika. No prijateljstva stvorena u tih 25 godina su ono što traje, kaže Danijela. Ono što je prisutno iz dana u dan. Prijatelji su ti koji znaju izvući osmijeh u najtužnijem trenutku i olakšati najstresniji dan.

"U dragim mislima uvijek su mi vremena team buildinga kada smo se svi okupili i uživali izvan radnog okruženja. Nažalost, neke anegdote ostale su nezapisane. Ili nasreću", kroz smijeh nam priča Danijela.

"Nedavno su nam kolege poslali mail kako radi smanjenja potrošnje električne energije i radi optimizacije postojećih resursa naših računala prelazimo s trenutačnih verzija na starije verzije Windowsa, s naglaskom da pogledamo upute u privitku maila. Naravno, u privitku je bio vizual na kojem nam čestitaju 25 godina i javljaju da smo pali na foru", prepričava nam Patricia anegdotu s posla.

E, pa čestitamo i mi prvih 25 godina! Bez šale.



Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom A1 Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.