Nova vrsta trgovine pokriva gotovo cijeli Zagreb i dostavlja u roku od 30 minuta

Prvo je pandemija poremetile sve ustaljene prakse kupaca i dovela do procvata internet kupovine, samo da bi sredinom ove godine na snagu stupila zakonska odredba o ograničenom radu trgovina nedjeljom, zbog čega hrvatski građani više nemaju tako širok broj lokacija za obavljanje kupovine u posljednjem danu tjedna.

Potonja odredba predstavlja veliki inkomoditet za određeni broj potrošača, no u Zagrebu postoji jedna vrsta trgovine koja nudi sve moguće proizvode, od svježeg voća i povrća do elektroničke robe i opreme za dom, te je pritom uvijek barem jedna otvorena nedjeljom, i to u pravilu do 23 sata ili ponoći, s time da naručene proizvode dostavlja u roku od samo 30 minuta. Riječ je o Wolt Marketu, trgovini zatvorenog tipa (tzv. “dark store”) gdje proizvode iz ponude možete naručiti isključivo putem platforme za dostavu.

Novi poslovni model: Q-commerce

„Dark store“ poslovnice su dio novog trenda u maloprodaji koji je munjevito nakon pandemije zahvatio zapadnu Europu te se u posljednje dvije godine etablirao i u Hrvatskoj. Riječ je o brzoj trgovini odnosno tzv. quick commerceu (Q-commerce).

Kao što i samo ime kaže, radi se o poslovnome modelu koji je vođen brzom isporukom na zahtjev kupca. Ispočetka se radilo o garanciji od dva dana, no sada već govorimo o satima, pa i minutama, što je pogodnost koja izuzetno imponira potrošačkoj publici koja pokazuje sve veću sklonost prema digitalizaciji kupovine te pozdravlja bilo kakav oblik uštede vremena.

Da se radi o uspješnom poslovnom modelu potvrđuju i recentni podaci Statiste koji kažu da je Q-commerce tržište u SAD generiralo više od 26 milijardi dolara prihoda, s time da su jednako dobri rezultati zabilježeni i u Kanadi te Velikoj Britaniji.

Za Hrvatsku takvi podaci trenutno nisu dostupni, no popularnost usluge je moguće pratiti kroz broj narudžbi na platformama za dostavu. Tech tvrtka Wolt je među predvodnicima ove nove i brže ere online trgovine, a srž njihove Q-commerce strategije čini ranije navedena usluga Wolt Market, odnosno koncept "dark store" trgovine koji, kao što smo rekli, podrazumijeva da proizvode možete naručiti isključivo putem platforme za dostavu, u ovom slučaju aplikacije Wolt za iOS ili android.

U Hrvatskoj su spomenutu uslugu uveli 2021. godine, a od otvaranja prve Wolt Market trgovine do danas im se broj korisnika učetverostručio.

„Slobodno vrijeme postaje sve važnija valuta u užurbanoj svakodnevici te je praktičnost lansirana na sam vrh prioriteta kada je u pitanju kupovina proizvoda ili usluga. U danima u kojima nam je svaka sekunda dragocjena nismo baš voljni potrošiti toliko vremena na nabavku namirnica. Pogotovo kada znamo da postoji alternativa koja će isti taj posao obaviti umjesto nas, a da pritom ne napustimo kuću ili stan. Upravo zato sve više korisnika prepoznaje potencijal usluge Wolt Market, pogotovo jer će tražene proizvode dobiti u roku od samo 30 minuta“, kaže Marko Rubelj, GM Wolt Marketa te dodaje da popularnosti usluge svakako doprinosi i široka te raznolika ponuda.

Od svježeg kruha do peruanskih jagoda

Naime, kako je rasla baza korisnika, tako je Wolt povećao broj poslovnica te asortiman. Wolt Market je danas prisutan na šest lokacija u tri grada, a to su Zagreb, Rijeka i Split. S druge strane, prvi Wolt Market je u svojoj ponudi imao 2500 artikala. Danas, Woltov najveći "dark store" ima gotovo 5000 različitih proizvoda; od namirnica za svakodnevnu uporabu do specijaliziranih proizvoda za posebnu prehranu (bez laktoze, bez glutena, vegan i slično) te egzotičnog voća, poput peruanskih jagoda i marakuje.

Pritom se svaki mjesec priprema posebna ponuda koja uključuje više od 300 diskontiranih artikala, kao i promotivne akcije u suradnji s partnerima. Potonje često uključuje besplatnu dostavu kupnjom odabranih proizvoda.

Unutar Wolt Market trgovina možete, dakle, pronaći sve, od osnovnih namirnica, svježih pekarskih proizvoda, kozmetike i higijene, pa do egzotičnog voća i povrća te sezonskih artikala kao što je oprema za zimu. U asortimanu su također dostupne igračke za najmlađe te društvene igre. U Woltu pritom nisu stali samo na klasičnom online supermarketu nego su otvorili dvije dodatne trgovine, s elektroničkom robom i opremom za dom. Riječ je o specijaliziranim trgovinama Wolt Electronics i Wolt Home, koje su trenutno dostupne isključivo u Zagrebu.

„Wolt Electronics novi je "dark store" u okviru Wolt Marketa koji će vam na jednome mjestu omogućiti kupnju slušalica, tipkovnice, ostale opreme za računala, uredskih potrepština i mnogo toga drugoga, s dostavom u roku od pola sata. Ovaj "dark store" otvoren je u studenom 2022. godine, njegova je posebnost iznimna usluga i brzina dostave koja nema premca na tržištu, a tu su i odlične promocije koje možete iskoristiti kako biste uštedjeli koji euro. Novootvoreni "dark store" u okviru Wolt Marketa je i Wolt Home. Riječ je o najnovijem projektu koji je zaživio sredinom lipnja, a u trgovini Wolt Home možete pronaći sve za opremanje i dekoraciju doma, poput polica, kupaonske galanterije, kuhinjskog inventara, umjetnog cvijeća i mnogo drugih stvari koji su idealni za posebne prilike, kao što je nadolazeće blagdansko razdoblje, pa čak i Valentinovo“, ističe Marko Rubelj te nadodaje da je, uz širok asortiman, prava snaga Wolt Marketa brzina i dostupnost.

Dostava u samo 30 minuta

Vratimo se na nadolazeći vikend i situaciju s neradnom subotom i nedjeljom. Wolt Market pobrinut će se da barem jedna trgovina uvijek bude otvorena nedjeljom, s time da Wolt dostava traje do 23 sata, ili do ponoći, kad je većina drugih trgovina zatvorena. Moguće je čak i napraviti prednarudžbu te odabrati vrijeme u koje želite dostavu, primjerice, 10 minuta prije nego što se vratite doma iz parka. U svakoj od navedenih situacija, Woltovi kuriri dostavit će proizvode do vrata vašeg stana, tako da ne morate izaći ni do ulaza u zgradu.

Prema tome, u novoj eri maloprodajne kupovine, gdje su ušteda vremena i dostupnost postali jedni od ključnih faktora zadovoljstva kupaca, jasno je da će Wolt Market igrati važnu ulogu u budućnosti domaćeg tržišta prodaje. Uostalom, tko ne bi potpisao da s nekoliko klikova dobije sve što treba iz trgovine, bez potrebe da uopće napusti kućni prag, i to u roku od svega 30 minuta od narudžbe.