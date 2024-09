Nova sezona, nova iznenađenja: vrijeme je za 14. sezonu A1 Adria League!

Krenule su prijave za novo izdanje A1 Adria League, a iz A1 Hrvatska najavljuju uzbudljivu gejming jesen



Svaki ljubitelj gejminga zna da dolazak jeseni ujedno znači i povratak najdugovječnijeg te najpopularnijeg regionalnog esport natjecanja A1 Adria League koje ulazi u svoju 14. sezonu.

U novoj sezoni lige očekuju nas brojna iznenađenja, a natjecatelji koji uspješno prođu kvalifikacijske oglede dobit će priliku pokazati svoje umijeće na pozornici A1 zone u sklopu programa najvećeg regionalnog gejming sajma Reboot InfoGamer powered by A1. Prijave za novu sezonu već su krenule, a sudionici se neće natjecati samo za prestiž i titulu najboljeg, već ih očekuje i iznimno bogat sveukupni nagradni fond koji za sve A1 gejming aktivnosti ove godine iznosi više od 42 000 eura.

Igrači će se u 14. izdanju lige boriti u četiri popularne igre: Brawl Stars, Counter-Strike 2, EAFC24, i EAFC Mobile, a prijave traju do konca rujna, odnosno početka listopada. Konkretnije, prijave za Counter-Strike 2 otvorene su do 29. rujna, za Brawl Stars do 4. listopada, dok prijave za EA Sports FC 24 (EAFC24) i EAFC Mobile traju do 5. listopada. A kako bi liga bila još zanimljivija, A1 svake godine uvrsti i nekoliko igara iznenađenja koje natjecatelji i publika posebno vole.

PR (Foto: PR)

„Iznimno smo ponosni što već dugi niz godina pružamo platformu na kojoj se najbolji igrači iz regije i ljubitelji esporta mogu natjecati i pokazati svoje vještine. Od početaka do danas, uložili smo preko 220.000 eura isključivo u nagradni fond naših esport i gejming natjecanja. Trudimo se iz godine u godinu podizati ljestvicu, pratiti i poticati razvoj ove zajednice, a smatramo da je ključ u kontinuiranoj podršci. Stoga nas posebno veseli vidjeti kako se sve više mladih uključuje u esport“, istaknula je Diana Svalina, viša specijalistica za marketinške komunikacije i evente u A1 Hrvatska.

PR (Foto: PR)

A1 Adria League nije jedino esport natjecanje koje je A1 Hrvatska najavio za jesen. Krenule su i prijave za novu, četvrtu sezonu A1 Student eChallengea. Ovo natjecanje studentima u Hrvatskoj pruža jedinstvenu priliku da se dokažu na nacionalnoj esport sceni, natječući se protiv najboljih timova s drugih fakulteta. Prijave za A1 Student eChallenge se vrše putem ove kontakt forme, a najuspješniji timovi odmjerit će snage u finalnim ogledima na Reboot InfoGameru powered by A1.

Kvalifikacije i finala A1 Adria League te A1 Student eChallengea moći će se pratiti putem YouTubea, Twitcha i Kicka. Više informacija o svemu što nova sezona donosi, kao i novosti iz svijeta gejminga, možete saznati ovdje.