Slučaj presude Vrhovnog suda, a zatim i presice Zdravka Mamića i njegovih teških optužbi na račun hrvatskog pravosuđa analizira Andrija Jarak.

USKOK se danas oglasio priopćenjem u kojem potvrđuju da su od Zdravka Mamića u listopadu prošle godine primili USB sa njegovom izjavom vezanom uz ovaj slučaj. Provjera još traje.

"Razgovarao sam danas sa desetak bivših i sadašnjih pravosudnih dužnosnika koji kažu da su ovo najteže optužbe koje su ikad izrečene u povijesti na račun pravosudnog sustava. Nitko od mojih sugovornika nije htio gostovati pred kamerom i govoriti o ovoj temi jer kažu - ne znamo detalje, nećemo načelno govoriti", analizira reporter Nove TV Andrija Jarak.

"Međutim, svi su složni u dvije stvari. Optužbe je izrekla pravomoćno osuđena osoba koja je u bijegu od hrvatskog pravosuđa. No optužbe su toliko teške i ozbiljne da ih bez obzira na to treba tremeljito istražiti i procesuirati. To je generalni stav i zaključak sugovornika. Mamić je de facto priznao davanje mita što je jednako kažnjivo kao i primanje mita. Zakon je tu jasan. Ako službena i odgovorna osoba primi mito kazna je od jedne do deset godina zatvora", nastavlja Jarak.

Mamić na današnjoj konferenciji za novinare nije predočio nikakve materijalne dokaze za svoje optužbe.

"Kaže da je sve te optužbe dokumentirao i snimio na memorijski stik koji je skupa sa snimkama dostavio Državnom odvjetništvu, još početkom listopada prošle godine. To nam je potvrdio i njegov odvjetnik. Uskok bi trebao provesti izvide. No sigurno je jedno. Ovo treba istražiti do kraja i utvrditi tko govori istinu. To je u interesu i hrvatskog pravosuđa, ali i javnosti, jer su ovo najteže optužbe u povijesti hrvatskog pravosuđa", zaključuje Jarak.

