Profesionalni set nastavaka za bušilicu dizajniran je prema postulatima njemačke tehnologije izrade strojeva i alata.

Ne moraš više gledati videosnimke i tutorijale o samostalnim projektima sa stavom da ih ne možeš provesti u djelo.

Zahvaljujući ovim visokokvalitetnim rekvizitima zajamčen je uspjeh sa svim popravcima u domu i „uradi sam” projektima. Pružaju ti vrhunsko zadovoljstvo i omogućuju da briljiraš čega god se prihvatiš.



S njima ćeš zaboraviti na plaćanje skupocjenih komoda, polica i dekorativnog namještaja.



Rekviziti koji će uspješno odgovoriti na svaki zadatak koji postaviš za bušilicu su Diamond DrillPro nastavci.



Koje sve površine buši Diamond DrillPro?



Profesionalni set nastavaka za bušilicu dizajniran je prema postulatima njemačke tehnologije izrade strojeva i alata. Čelik od kojega su nastavci izrađeni obrađuje se na visokim temperaturama koje dosežu i do 200 stupnjeva Celzijevih.



To mu daje visoku otpornost zahvaljujući kojoj svaki nastavak iz ovoga seta lako prodire u površine različitih tvrdoća. Diamond DrillPro lako buši i pravi precizne rupe na drvenim površinama, staklu, pločicama pa čak i na nekim vrstama metala.



Koliko su snažni ovi nastavci?



Ovo je top 5 glavnih razloga zašto je Diamond DrillPro sastavni dio svake kutije alata:

• Izrađen od čelika visoke udarne izdržljivosti

• Pravilno bušenje rupa bez osipanja rubova

• Brzo prodiranje u različite materijale

• Simetrične rupe bez prethodnog mjerenja i označavanja

• Ne iziskuje dodatni napor ili pritisak



Korisnici ovoga seta suglasni su u navedenim prednostima ovog seta u odnosu na obična svrdla koja pucaju nakon nekoliko uporaba. Veći postotak zadovoljnih korisnika upotrebljava nastavke više od godinu dana, a među njima je i znatan broj profesionalnih majstora.



Iziskuju li dodatni napor pri bušenju?



S ovim nevjerojatnim Diamond DrillPro setom nastavaka bušilica postaje i ženski rekvizit! Zbog svojih visokokvalitetnih materijala lako i brzo prodiru u svaku površinu, bez trunke uloženog napora. Sada ih mogu koristiti i žene za sitne prepravke ili „uradi sama” projekte.



Preporuke zadovoljnih korisnika



„Osjećam se poput profesionalnog majstora u vlastitu domu otkako imam ovaj set nastavaka. Tek sada vidim za što mi sve bušilica može poslužiti i što sve mogu napraviti pomoću nje.” – Josip



„Priznajem da od muža često uzmem ovaj set nastavaka kada mi je potreban neki brzinski prepravak police ili obične kutije od šperploče. Tako brzo i precizno buši rupu, bez ikakva pritiska.” – Marija



Je li Diamond DrillPro set pogodan za sve bušilice?



Apsolutno! Prihvat svakog nastavka savršeno se uklapa u glave standardnih bušilica bilo da su električne ili one na baterije. Jednostavno se pričvršćuju i ostaju čvrsto fiksirane bez straha od ispadanja tijekom bušenja.

Potpuno isplativ alat! Po nevjerojatno povoljnoj cijeni dobivaš čak 15 različitih nastavaka koji odgovaraju svakoj bušilici.I još nešto – nijedan nastavak nije iste veličine, što znači da odgovara za 15 različitih promjera rupa, što ti štedi novac koji bi bio utrošen za kupnju pojedinačnih nastavaka čija cijena može doseći i do 50 kn.Profesionalni 15-dijelni set nastavaka za bušilicu Diamond DrillPro može biti tvoj po dvaput nižoj cijeni jer ti Dokishop daje 50 % popusta.Ovo je ujedno i prilika da upoznaš DokiShop trgovinu koju ćeš zavoljeti na prvu. To je relativno mlad brand, ali brand s vizijom. Nastoji revolucionirati online kupovinu i učiniti ju zabavnom, uzbudljivom te dostupnom za svakoga.

Predstavlja mjesto gdje su kupci uvijek na prvom mjestu zbog čega se ponuda svakodnevno proširuje kako bi se zadovoljili svačiji ukusi.



Svojim sigurnim i pouzdanim poslovanjem kontinuirano bilježi porast novih korisnika. Uz to statistike pokazuju da se čak 93 % kupaca vraća, što je dovoljan dokaz povezanosti DokiShop branda sa svojim kupcima. Također, pokazuju što ljudi misle o brandu čiji proizvodi čine našu svakodnevicu lakšom, a život ispunjenim.



