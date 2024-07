oglas

Nagrada za izvrsnost Euromoney 2024.: PBZ najbolja banka u Hrvatskoj

PR Foto: PR

Obavještavamo da je Nagradu za izvrsnost Euromoney 2024. (The Euromoney Awards for Excellence 2024) dobila Privredna banka Zagreb (PBZ), dio Intesa Sanpaolo Grupe, u kategoriji za najbolju banku u Hrvatskoj (Croatia's Best Bank). Nagrade za izvrsnost Euromoney dodjeljuju se širom svijeta financijskim institucijama koje svojim klijentima pružaju najvišu razinu usluge, inovacija i stručnosti. Za ovu je nagradu u obzir uzet širok raspon kvalitativnih i kvantitativnih kriterija i smatra se najprestižnijom nagradom u bankarskoj industriji.