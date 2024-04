Na Danima komunikacija objavljeni dobitnici prestižnih nagrada za najefikasnije marketinške projekte

Na novom izdanju Dana komunikacija proglašeni su pobjednici nagrade Effie Awards Croatia, koja slavi učinkovitost marketinške komunikacije. Statue su dodijeljene najboljim agencijama i oglašivačima za izvanredno tržišno komuniciranje u segmentima kreativnosti, strategije i postignutih tržišnih rezultata tijekom protekle godine.

Nositelji zlatne nagrade Effie Awards Croatia 2024 jesu PIK Vrbovec plus s agencijom Imago Ogilvy i strateškim partnerom STUDIO NEXUS za projekt Kad će? Sad će!N u kategoriji Hrana; Molson Coors i agencija BBDO Zagreb s partnerima 404 i OMD Zagreb za projekt Ožujsko pivo 2019-2023 u kategoriji Dugoročna učinkovitost te Konzum plus i ZOO agencija u suradnji s TCC Globalom i STUDIO NEXUSOM za projekt Mali veliki talenti u kategoriji Pozitivne promjene: Opće dobro (brendovi i neprofitni sektor).

Srebrnu nagradu osvojio je projekt EVERYBODY GUC GUC klijenta Studenac i agencija Imago Ogilvy i Ascanius Media u kategoriji Pića, kao i projekt Bolji online klijenta A1 Hrvatska s primarnom agencijom BBDO Zagreb uz suradnika REAL GRUPA u kategoriji Telekomunikacijske usluge. Srebro je osvojio i projekt Mali veliki talenti klijenta Konzum plus sa ZOO agencijom i partnerima TCC Global i STUDIO NEXUS u kategoriji Maloprodaja (Retail) i e-trgovina.

Brončane su nagrade dodijeljene klijentu Podravka i agenciji Kofein te strateškim partnerima Enterwell, Vertigo Media, Uber i OMD MEDIA za projekt Ketching up with the competition u kategoriji Hrana; kao i kompare.hr i agenciji Imago Ogilvy te partnerima Tvoj Domagoj i Riba ribi grize rep za projekt USPOREDIVO BOLJE u kategoriji Maloprodaja (Retail) i e-trgovina.

Za selekciju najkvalitetnijih projekata zaslužan je stručni žiri koji su, uz predsjednicu žirija Dunju Delić (Konzum) sačinjavali i: Iva Barbarić Kasun (Zagrebačka banka), Kristina Bocak Gojun (Podravka), Iva Bokšić (McCann Zagreb), Dinko Brčić (BBDO Zagreb), Josip Buzov (Imago Ogilvy), Rajna Cuculić (GroupM), Ana Ćelap (Real grupa), Iva Domić (UTORAK), Nikša Farac (Kraš), Barbara Filipčić (IKEA South East Europe), Ivana Fočić (Radenska Adriatic), Petra Gajica (PINK MOON), Kristina Hustić (PIK Vrbovec Plus), Nada Kaurin Knežević (Algebra), Ivo Knežević (Erste banka), Đuro Korać (Nivas), Monika Majstorović (A1 Hrvatska), Sonja Martinović (Bruketa&Žinić&Grey), Božo Mekinić (PSK), Ana Miličević (Telemach Hrvatska), Marijana Novak (Pro Media Group), Marin Ostojić (ZOO Agencija), Tatjana Rajković (Kabinet 3C), Vjekoslav Srednoselec (dentsu Croatia), Ante Šalinović (Ipsos Hrvatska), Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij), Vesna Vlahović Dašić (Co-Brain konzultantska tvrtka) i Igor Vukasović (Hrvatski Telekom).

Predsjednica žirija ovogodišnjega natjecanja Effie Dunja Delić (Konzum) poručila je: "Effie pomno prati tržišne trendove i događanja, prilagođava im se, što daje i dodatnu važnost ovom priznanju. Bez ikakve zadrške možemo reći kako naši marketinški i komunikacijski stručnjaci stvaraju projekte koji mogu ići uz bok onim europskim – stoga koristim ovu priliku kako bih od srca čestitala pobjednicima."

Okupljanje komunikacijske zajednice u izvrsnom raspoloženju uveličalo je proslavu najefikasnijih hrvatskih marketinških projekata i uz sjajno raspoloženje zatvorilo još jedno izdanje Dana komunikacija.

Više informacija o festivalu potražite na www.danikomunikacija.com.