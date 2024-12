Ledov Affogato za ljubitelje kave u adventskom ambijentu Oleander terase hotela Esplanade

Ledo je ove godine svojom ponudom dodatno obogatio jednu od najpopularnijih zagrebačkih adventskih lokacija, Fooling Around by Fuliranje. Ljubitelji sladoleda i kave došli su na svoje jer sada mogu uživati u omiljenom Ledovu Affogatu, ukusnoj kombinaciji kave i sladoleda, koja se savršeno uklapa u bogatu ponudu hrane i pića na ovoj lokaciji.

PR (Foto: PR)

U Ledovu Affogatu možete uživati svaki dan od 11 do 23 sata sve do kraja Adventa, a samo nekoliko koraka niže, na klizalištu na Tomislavcu, očekuje vas omiljena zimska aktivnost – klizanje s Ledom Medom. Klizači će ga moći sresti svake subote od 18 do 21 sat, a u tim terminima posjetitelji mogu uživati i u besplatnom Ledovu sladoledu. Najsretnije posjetitelje zagrebačkog Adventa na Tomislavcu iznenadit će i flash mob – sinkronizirani ples na klizaljkama koji će rijetko koga ostaviti ravnodušnim.

PR (Foto: PR)

“Posjetiteljima smo htjeli ponuditi nešto manje uobičajeno na ovakvim manifestacijama, poput Affogata, ali i klasik koji mnogi obožavaju – kavu s Ledo šlagom. Iznimno nas veseli što smo našim potrošačima omogućili da u blagdanskoj atmosferi uživaju u svojim omiljenim ritualima ispijanja kave, i to u srcu Zagreba. Uz to, tu je i nezaobilazno klizanje s Ledom Medom, koje će i ove godine razveseliti klizače svih generacija, kao i uživanje u omiljenom Ledovu sladoledu”, poručila je Ivana Miličić, brend menadžerica u Ledo plusu.

Affogato – kremasti desert za ljubitelje kave i sladoleda

Naime, u sklopu adventskog programa Fooling Around na prelijepoj Oleander terasi hotela Esplanade ove je godine u ponudi bezvremenski užitak kojem su se posebno razveselili ljubitelji kombinacije kave i sladoleda. Ovaj talijanski desert savršeno spaja vrući espresso i osvježavajući Ledov sladoled od vanilije, spajajući bogatstvo okusa u savršeni balans intenzivne arome kave i kremaste slatkoće.

PR Foto: PR

Jednostavan, ali raskošan, često se poslužuje kao desert nakon obroka, no jednako dobro funkcionira i kao samostalna poslastica koja osvaja ljubitelje kave i sladoleda. Naravno, tu je i Ledova “Stanica” – jedinstveni kutak za fotografiranje koji će osigurati najljepše uspomene s ovogodišnje zimske manifestacije.

PR (Foto: PR)

Osim Affogata, na istome mjestu možete uživati i u kavi s legendarnim Ledovim šlagom – čiji nas okus već generacijama vraća u djetinjstvo. Još od 1966. godine, kada je bio prvi takav proizvod na tržištu, šlag iz Leda osvaja nas kremoznošću i dandanas ostaje nezaobilazan dio omiljenih dnevnih rituala.

PR (Foto: PR)

Posjetite zagrebački Advent i uživajte u svim sadržajima koje je Ledo pripremio ove godine.