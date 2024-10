Ledo ponovno ima najbolji, ali i najinovativniji sladoled

Sladoledi King oduševili su žiri, koji ih je proglasio najboljima u snažnoj međunarodnoj konkurenciji.

Odlične vijesti stižu iz Firence, gdje je na ovogodišnjoj konferenciji Međunarodnog udruženja proizvođača sladoleda (IICC) King Supreme, sladoled na štapiću, osvojio prvo mjesto u kategoriji “Najbolji sladoled”, a King Obsession in Layers u čaši osvojio je drugo mjesto u kategoriji “Najinovativniji sladoled”.

“S ponosom objavljujemo da je međunarodni žiri IICC-ja ponovno nagradio naš rad. Sladoledi King osvojili su prestižno odlikovanje u iznimno velikoj konkurenciji, što samo dokazuje tržišni uspjeh Kinga u regiji, ali i cijelom svijetu. Ove nagrade za nas predstavljaju svojevrsno priznanje kontinuirane kvalitete koju King iz godine u godinu nadmašuje. Zahvaljujemo svim našim kolegama koji su radili na razvoju sladoleda koji su sada okrunjeni na međunarodnoj razini – ova nagrada rezultat je zajedničkog truda i strasti koju svi dijelimo”, poručio je Ivan Babić, generalni menadžer Adriatics regije.

PR (Foto: PR)

Kao član IICC-ja, udruženja koje okuplja vodeće stručnjake u proizvodnji sladoleda iz cijelog svijeta, King s ponosom nosi ove prestižne nagrade. U izuzetno snažnoj konkurenciji, savršeno usklađene kombinacije okusa, tekstura i formata sladoleda King oduševile su žiri, a prvo i drugo mjesto potvrđuju Ledovu predanost kvaliteti i inovacijama te stalno pomicanje granica u industriji.

“Za nas, King nije samo sladoled – on je simbol kreativnosti i strasti. Vođeni inovacijama i pomicanjem granica industrije, zajedno smo stvorili sladoled koji svaki trenutak pretvara u nezaboravno iskustvo uživanja. Naši potrošači uvijek su u središtu svakog našeg projekta, a njihove želje i potrebe imperativ u razvoju novih proizvoda”, poručila je Andrea Klišanić, marketinška menadžerica Adriatics regije za King.

PR (Foto: PR)

King Supreme donosi savršen balans slane karamele, jednog od najpoželjnijih okusa na svijetu. Savršeno izbalansirana kombinacija mliječne i slane karamele, bijele čokolade i hrskavih komadića ove godine je oduševila sve potrošače Kinga.

King Obsession in Layers savršen je izbor jer se u čaši isprepleću slojevi kremastog sladoleda, hrskavih posipa i bogatih preljeva. Ovaj inovativni format – čaša od 450 ml – omogućava uživanje u okusima Kinga tijekom posebnih trenutaka posvećenih nama samima, pretvarajući svaku priliku u omiljeno doba dana. Svaki sloj ovog sladoleda donosi drugačije teksture u obliku hrskavih komadića, kremastih sladoleda i mekanih preljeva, za još bogatije multisenzorno iskustvo. Inovacija je to koju je King ove godine sa sobom donio, a koja pokazuje impresivnu stopu rasta.

“Naša najnovija inovacija, sladoled King in Layers, rezultat je dugoročnog, upornog i ustrajnog rada brojnih timova na najkompleksnijem proizvodnom pothvatu ove godine, što čini nagradu koju smo za njega dobili posebno značajnom i razlogom za dodatni ponos. Zahvaljujući prilagođenoj opremi i specijalnim proizvodnim procesima, uspjeli smo kreirati savršene slojeve koji King in Layers čine jedinstvenim iskustvom za naše potrošače. Posebno me raduje što su ove napore prepoznali upravo naši potrošači, na što nedvosmisleno ukazuju podaci s tržišta i njihove reakcije”, poručio je Luka Sorić, direktor proizvodnje Adriatics regije.

PR (Foto: PR)

Jedinstveno iskustvo i bijeg od svakodnevice

Uz King i “Escape the ordinary” zaronite u svijet mašte prepun neodoljivih užitaka. Pričom o svijetu mašte u koji se uranja sa svakim zalogajem, King prenosi jedinstveno putovanje kroz okuse i teksture, slavi inovaciju, kreativnost i neumornu potragu za novim iskustvima. Pozivamo vas da zavirite u gotovo nestvaran svijet, izgrađen na mašti, gdje se ostvaruju sve vaše želje i osjećaji. Svijet koji je uvijek tu, koji čeka samo vas i kojem se uvijek možete vratiti. Prigrlite užitak pauze od rutine i prepustite se čarima sladoleda King.